EM LIBERDADE PROVISÓRIA

Daniel Alves devolve à família de Neymar dinheiro usado para diminuir pena; veja valor

Em liberdade provisória desde 25 de março, Daniel Alves devolveu à família de Neymar o dinheiro que recebeu emprestado para atenuar a pena da Justiça da Espanha pelo crime de estupro. Segundo apurou o Estadão, o jogador de 40 anos depositou o valor de 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil) há aproximadamente uma semana. Anteriormente, o pai do craque da seleção brasileira e do Al-Hilal afirmou que a contribuição foi "ajuda a um amigo".

A ajuda financeira a Daniel Alves se deve ao fato de o jogador ter sofrido um bloqueio de R$ 7 milhões além de 30% do que recebia mensalmente do São Paulo pelo acordo de pagamento de salários atrasados. O embargo ocorreu após Dinorah Santana, ex-mulher, sócia e mãe dos filhos do atleta, cobrar R$ 13 milhões em pensão alimentícia. O jogador também teve valores bloqueados pela Justiça da Espanha durante o processo por estupro.

A liberdade provisória de Daniel Alves não significa que foi absolvido. Depois da condenação no Tribunal de Barcelona, o caso é avaliado pelo Superior Tribunal da Justiça da Catalunha (STJC) Lá estão um pedido da defesa pela absolvição do brasileiro e outro do Ministério Público para o aumento da pena imposta. O jogador foi condenado a quatro anos e meio de reclusão, cinco anos de liberdade vigiada e dez anos de distância da vítima. Para ter a liberdade provisória, além do pagamento da fiança, ele também precisa entregar os passaportes (brasileiro e espanhol) e comparecer semanalmente no Tribunal de Justiça de Barcelona.