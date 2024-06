De olho no Fortaleza, Bahia tem dia de treino técnico e tático

De olho na partida contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia voltou aos treinos. Na manhã desta quinta-feira (6), os jogadores se apresentaram no CT Evaristo de Macedo e continuaram com a preparação para o duelo que está marcado para o dia 13 de junho, na Fonte Nova.

Em outro momento, Ceni comandou um treino tático em campo reduzido no qual orientou os jogadores e fez ajustes. Em fase de recuperação de um problema no joelho, o zagueiro Cuesta fez um trabalho específico na academia. Ele teve a companhia do volante Jota, que também está em tratamento.

Para o jogo contra o Fortaleza, o Bahia pode ter o retorno do zagueiro argentino e do lateral esquerdo Ryan, que está treinando com o grupo. Por outro lado, o Esquadrão não terá o meia-atacante Thaciano, suspenso, e o lateral direito Arias, que está com a seleção colombiana.