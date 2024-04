BRASILEIRÃO

De olho no Grêmio, Bahia tem dia de treino físico e técnico

Tricolor encara o time gaúcho neste sábado (27), na Fonte Nova

Da Redação

Publicado em 24 de abril de 2024 às 16:05

Bahia treina antes do confronto com o Grêmio, pelo Brasileirão Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

De olho no confronto com o Grêmio, o Bahia voltou aos trabalhos nesta quarta-feira (24). No CT Evaristo de Macedo, o técnico Rogério Ceni fez ajustes na equipe que vai enfrentar o time gaúcho.

O dia começou com um treino físico no campo com foco na resistência e velocidade. Logo depois, os atletas foram divididos em dois times e trabalharam em espaço reduzido.

Em outro momento, Rogério Ceni também fez um treino focado na construção ofensiva e nos contra-ataques. Já os zagueiros trabalharam o jogo defensivo aéreo. Machucados, o volante Acevedo e o lateral esquerdo Ryan ficaram na academia.