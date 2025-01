FUTEBOL

De saída para o Santos, Thaciano se despede do Bahia: 'Sensação de dever cumprido'

Artilheiro na temporada passada, ele afirmou que virou tricolor

Carol Neves

Publicado em 12 de janeiro de 2025 às 11:34

Thaciano Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O Bahia ainda não confirmou a venda para o Santos, mas o meia Thaciano se antecipou e anunciou sua saída do Tricolor em um post de despedida nas redes sociais, neste domingo (12).

"Hoje me despeço desse clube que me acolheu tão bem, me trouxe momentos únicos e especiais. Eu e minha família somos muito gratos por tudo que vivemos aqui. Foram quase dois anos juntos, diversas batalhas, muitas vencemos, outras nem tanto, mas sempre estivemos juntos. O curioso é que não nasci na Bahia, mas eu e minha família nos tornamos BAHIA! Chegou a hora de partir, mas tenho a sensação de dever cumprido", escreveu o jogador, em um longo pronunciamento de despedida.

Thaciano aproveitou o momento para agradecer a todos os funcionários do clube, o elenco e também o treinador Rogério Ceni, além da torcida. "Por fim, o mais importante de tudo, à imensa torcida do Bahia! Lutei por essa camisa até a última gota de sangue e lutaria quantas vezes fosse preciso, porque vocês merecem. Vocês são a alma, o coração, e a vida do clube. Quero agradecer também a minha família, minha esposa e meu filho, porque juntos vivemos e desfrutamos dessa jornada. Seguimos para um novo desafio com novas histórias! Um abraço a todos", escreveu.

O anúncio pelo Santos deve acontecer nas próximas horas. Thaciano não viajou com o restante do elenco do Bahia para a pré-temporada em Girona, na Espanha. Fotos vazadas nas redes sociais mostravam o atleta treinando com os colegas do Peixe.

A venda deve ser por 4,7 milhões de euros - o equivalente a R$ 30,3 milhões, na cotação atual. Parte desse valor será abatido das parcelas que o Peixe ainda tem a receber do Bahia da transferência de Jean Lucas, que teve seu passe adquirido pelo Esquadrão em janeiro deste ano, por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões na época).