Goleiro Dênis Júnior foi destaque da Série B pelo Vila Nova. Crédito: Roberto Corrêa / Vila Nova F.C.

Em fase de reformulação do elenco para a próxima temporada, o Bahia terá uma dupla missão nos próximos dias. Além de buscar no mercado peças para qualificar o elenco, a diretoria de futebol terá que avaliar e decidir o futuro dos jogadores que voltam após empréstimos para outras equipes.



O Esquadrão tem pelo menos sete atletas com vínculos e que, na teoria, retornam ao clube a partir de janeiro de 2024. Os jogadores vivem situações distintas. Alguns podem ser aproveitados, enquanto outros terão que buscar novos destinos.

O goleiro Dênis Júnior, por exemplo, terminou o ano em alta pelo Vila Nova. Foi o dono da defesa menos vazada da Série B, com 30 gols sofridos em 38 jogos. O time goiano bateu na trave e por pouco não conquistou o acesso à Série A. Em novembro, Dênis renovou o contrato com o Bahia até o fim do próximo ano, mas o clube ainda não indicou se contará com ele. Por outro lado, o Vila manifestou o desejo de manter o jogador.

Atualmente, o Esquadrão tem Marcos Felipe e Adriel garantidos para 2024. Mateus Claus tem contrato se encerrando e deve deixar o clube, enquanto Danilo Fernandes conversa para prorrogar o vínculo por mais uma temporada.

Outra opção no gol é Matheus Teixeira, que volta após uma ano emprestado ao Oita Trinita, da segunda divisão do Japão.

Quem também vive situação indefinida é o lateral esquerdo Chávez. Maior contratação da história do clube, ele não engrenou com a camisa tricolor e foi emprestado ao Independiente del Valle apenas seis meses depois de ter sido adquirido do próprio time equatoriano por R$ 18 milhões.

Chávez foi a contratação mais cara da história do Bahia, mas não se firmou. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

No Bahia, Chávez disputou 29 jogos, marcou um gol e deu uma assistência. Entre as alegações para a saída está a de que ele não se adaptou ao Brasil. De volta ao Equador, o lateral se firmou como titular e foi convocado pelo seu país para jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Como tem contrato com o Bahia até 2027, inicialmente ele volta em janeiro, porém uma negociação não está descartada.

Outros quatro jogadores que disputaram a Série B dificilmente estarão nos planos do Bahia para 2024. São os casos do lateral direito Douglas Borel, do volante Miquéias, do meia Marco Antônio e do atacante Everton.

Borel e Marco Antônio terminaram o ano na Chapecoense, mas não empolgaram no time catarinense e lutaram contra o rebaixamento. A tendência é a de que eles sejam emprestados novamente. O mesmo vale para Everton, que foi rebaixado para a Série C com o Londrina, e Miquéias. O volante subiu para a Série A com o Criciúma.

NÃO VOLTAM

Entre os atletas emprestados, dois se despedem do tricolor. O zagueiro Gustavo Henrique e o atacante Corpete encerram os vínculos no próximo dia 31 de dezembro. Gustavo foi titular na campanha que terminou com o rebaixamento do Sampaio Corrêa à Série C. Já Copete defendeu o CRB.

CONFIRA AS SITUAÇÕES DOS JOGADORES QUE VOLTAM DE EMPRÉSTIMOS

Dênis Júnior: emprestado ao Vila Nova, foi um dos destaques da Série B. O time goiano lutou pelo acesso até a última rodada e por muito pouco não subiu. O goleiro tem contrato com o Bahia até dezembro de 2024.

Matheus Teixeira: Sem espaço no Bahia, foi emprestado ao Oita Trinita, do Japão. Em 2023, disputou cinco jogos pelo clube. O vínculo com o tricolor vai até dezembro de 2024. Por isso, caso não haja renovação no Japão, ele voltará ao clube baiano para ter a sua vida definida.

Chávez: Uma das principais situações que o Bahia terá que resolver para o próximo ano é a de Chávez. O lateral esquerdo foi contratado em janeiro ao custo de R$ 18 milhões - maior da história do clube -, mas não se adaptou ao Brasil. Fez 29 jogos, marcou um gol e deu uma assistência antes de voltar emprestado ao Independiente del Valle.

No clube equatoriano, Chávez retomou o bom futebol e foi convocado para a seleção de seu país, sendo titular nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ainda não está claro se ele será aproveitado no Bahia ou negociado.

Douglas Borel: Depois de iniciar o ano no elenco tricolor, foi emprestado para a Chapecoense para ganhar experiência. Na Série B, o jogador de 21 anos fez apenas 12 partidas. Como tem contrato com o Bahia até o fim de 2024, a tendência é de que o Esquadrão busque novo empréstimo.

Miquéias: Outro que não deve entrar nos planos do Bahia para 2024 é o volante Miquéias. Assim como Borel, ele foi emprestado para ganhar experiência na Série B. Fez 18 jogos na campanha que terminou com o acesso do Criciúma à Série A. O contrato com o Bahia vai até dezembro de 2026.

Marco Antônio: Emprestado para Atlético-GO e Chapecoense em 2023, o meia Marco Antônio vem de altos e baixos nos últimos anos e também não deve ser aproveitado pelo Bahia. Ele tem contrato até dezembro de 2024 e deve buscar um novo empréstimo.