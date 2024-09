E.C.BAHIA

Desfalques no ataque fazem Ceni improvisar e buscar soluções dentro do elenco do Bahia

Tricolor fez apenas duas contratações na janela e perdeu centroavante

Gabriel Rodrigues

Publicado em 8 de setembro de 2024 às 05:00

Lateral esquerdo Iago Borduchi foi testado no ataque no tricolor Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Com o fim da janela de transferências no futebol brasileiro, o Bahia tem o elenco fechado para o restante da temporada. Porém, a chegada de apenas dois reforços e algumas lacunas no grupo têm feito o técnico Rogério Ceni buscar dentro do próprio plantel soluções para melhorar o aproveitamento da equipe.

Entre os principais setores, o ataque é o que tem causado mais problemas. Por conta de lesões e suspensões, nos últimos jogos o treinador perdeu peças importantes e foi obrigado a improvisar. O treinador, por exemplo, tem apostado no lateral esquerdo Iago Borduchi na segunda linha.

Na derrota por 1x0 para o Flamengo, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, o Esquadrão terminou a partida com um trio de ataque formado por Ademir, Lucho Rodríguez e Iago Borduchi. Na ocasião, o Bahia não contava com Rafael Ratão, suspenso.

Borduchi voltou a ser escalado no ataque diante do Red Bull Bragantino, substituindo Ademir no 2º tempo. O time acabou derrotado por 2x1, fora de casa, pelo Brasileiro. De acordo com Ceni, a opção aconteceu porque o jogador já fez a função quando defendia o Augsburg, da Alemanha. Desde que chegou, Iago disputou dez jogos, três de titular e quatro saindo do banco.

“Iago já jogou nessa função na Alemanha, não é uma novidade. É um jogador rodado, com experiência, está nos ajudando. Infelizmente perdemos Biel, que poderia ser útil nessa função. [...] Foi o melhor que poderíamos fazer”, explicou Ceni.

A lamentação do técnico pela ausência de Biel é explicada pela importância do atacante para o time. Apesar de alternar entre o banco e a titularidade, o jogador de 23 anos marcou cinco gols e deu dez assistências em 42 jogos. Biel é o principal garçom da equipe, seguido por Everton Ribeiro, que deu nove passes, e Cauly, com sete. O camisa 11 trata uma lesão nas costas e não atua desde o triunfo por 2x0 no clássico contra o Vitória, dia 11 de agosto.

Ainda no ataque, Ceni também tem buscado alternativas para o posto de referência. Desde a saída de Oscar Estupiñán, a equipe conta só com Everaldo como centroavante. Eve, no entanto, vem sendo utilizado pelo lado direito do campo, enquanto o meia Cauly ocupa o espaço centralizado. Lucho Rodríguez, que tem característica de velocidade, também foi testado na função.

BASE

Outra possibilidade seria recorrer aos jogadores da base. Pelo menos três estão treinando com elenco principal: os atacantes Tiago e Ruan Pablo, e o meia Roger Gabriel. O trio, porém, ganhou poucas chances.