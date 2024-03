E.C. BAHIA

Destrinchamos os 10 mil gols da história do Bahia; veja números

Thaciano arredondou a estatística contra o Caxias, na Copa do Brasil

Publicado em 13 de março de 2024 às 15:24

Thaciano comemora ao marcar o gol 10 mil da história do Bahia Crédito: TIAGO CALDAS / ECBahia

Principal destaque do Bahia na temporada, Thaciano escreveu o nome em um capítulo específico da história do Bahia. Ao balançar a rede do Caxias na Copa do Brasil, o meia anotou o gol de número 10 mil do clube. Frieza e precisão diante da meta adversária para arredondar a estatística e garantir o tricolor vivo no torneio nacional. Os números informados nessa reportagem são de levantamento feito pelo administrador Pedro Pereira, que alimenta o perfil ECBahia Números nas redes sociais.

Aos 39 minutos do primeiro tempo, Thaciano aproveitou o cruzamento de Everaldo e, de primeira, virou o jogo no estádio Centenário, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Antes, Caio Alexandre tinha marcado contra e Cauly igualado o marcador. “Fico feliz por estar na história do clube, mas o mais importante é que conseguimos terminar o primeiro tempo na frente do placar, pois é um jogo difícil”, previu Thaciano no intervalo.

O gol dele garantiu a classificação para a terceira fase da Copa dos Brasil nos pênaltis, já que Robinho balançou a rede para o Caxias aos 43 minutos do segundo tempo e definiu o placar de 2x2 no tempo regulamentar.

“Fico feliz por ele. Ele vem fazendo um ano espetacular, vem ajudando muito, se entregando muito. Acho que o gol dele representa o espírito de todos. É legal ficar marcado na história”, vibrou Rogério Ceni. “Tantos craques fizeram gols para chegar nesse gol 10.000. É uma marca para se guardar com carinho”, completou o treinador.

O acervo do Bahia não tem registro do nome do autor do milésimo gol da história do clube, mas ele foi marcado em 1942, diante do Guarany-BA, 11 anos após a fundação da agremiação, em 1931.

Em 1954, Foca garantiu 2 mil gols contra o Treze-PB. Agnaldo, em 1961, comemorou diante do Fortaleza o tento de número 3 mil. A marca de 4 mil gols foi festejada por Baiaco, em 1970, diante do CSA. Valdo teve a honra de carimbar 5 mil gols em jogo contra o Flamengo, em 1978.

Celso Mendes, em 1986, estufou a rede contra a seleção de Ubaitaba-BA e fez o Esquadrão alcançar 6 mil gols. Lima Sergipano completou 7 mil ao marcar diante do Paysandu, em 1995. Já em 2001 foi a vez de Neto Potiguar levar o Bahia aos 8 mil gols em jogo contra o São Raimundo-AM. Antes de Thaciano, Fernandão tinha sido o último a arredondar a estatística. Em 2013, contra o Náutico, ele marcou o gol de número 9 mil.

Na conta para chegar aos 10 mil não entram os gols feitos em jogo-treino, mas os marcados em amistosos oficiais estão inclusos. O Baiano foi o campeonato que mais registrou gols do Bahia: 3.834. Amistosos somam 3.081. Na Série A do Brasileiro, o tricolor comemorou 1.318 tentos. Na Série B, 476. Na Copa do Nordeste foram 360 e, na Copa do Brasil, 238.

Apesar do gol 10 mil ter sido marcado como visitante, a maior parte desses tentos foram comemorados em Salvador. Na Fonte Nova, por exemplo, a rede dos adversários foi estufada 4.281 vezes. Em Pituaçu, 466.

TABU

O gol que marcou os 10 mil da história do Bahia foi o quinto de Thaciano em 2024, o que faz do meia o artilheiro do time na temporada, ao lado do centroavante Everaldo.

Thaciano alcançou uma marca individual, coletiva e ainda ajudou a quebrar um tabu. Foi a primeira vez que o Bahia eliminou um time gaúcho na Copa do Brasil. O tricolor havia parado diante do Internacional (1994), do Juventude (1999) e do Grêmio, em cinco oportunidade (1989, 2005, 2012, 2019 e 2023).