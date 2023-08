Dirigente da ONU defende jogadora espanhola que levou beijo

A atacante espanhola Jenni Hermoso recebeu nesta terça-feira um apoio de peso na polêmica com o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales. A jogadora da seleção da Espanha, campeã mundial na final disputada no dia 20, ganhou o suporte da Organização das Nações Unidas (ONU), por meio do chefe do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.



"As mulheres no esporte continuam a enfrentar assédio e abuso sexual - cada um de nós tem a responsabilidade de denunciar e enfrentar tais abusos. Nós nos unimos à espanhola Jenni Hermoso e a todos aqueles que trabalham para acabar com o abuso e o sexismo no esporte. Faça disso um ponto de virada", disse Volker Türk, chefe do Alto Comissariado.