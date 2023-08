Dirigente força beijo em jogadora da Espanha, que reage: 'Não gostei'

Uma cena chamou atenção durante entrega das medalhas da Copa do Mundo Feminina. Presidente da Federação Espanhola de Futebol (FEF), Luis Rubiales abraçou a meia Jenni Hermoso, segurou seu rosto e forçou um beijo na jogadora. O episódio aconteceu logo após a conquista do primeiro título mundial das espanholas e foi exibido ao vivo pela transmissão da competição. Já no vestiário, Hermoso abriu uma live em uma rede social, mostrando a comemoração da equipe. A meia falou brevemente sobre o assunto e demonstrou incômodo. "É... Mas eu não gostei", afirmou. "O que eu ia fazer?", completou a jogadora.

A Espanha foi campeã da Copa do Mundo Feminina após derrotar a Inglaterra por 1x0, no estádio de Sydney, neste domingo (20). Hermoso atuou durante todo o jogo e chegou a perder um pênalti, defendido pela goleira Mary Earps no segundo tempo. Àquela altura, a equipe já vencia a partida. O gol do título foi marcado por Olga Carmona, aos 28 minutos da primeira etapa.