CRÍTICAS

Dono do Botafogo defende teto salarial no Brasil: 'Se não fizermos, Bahia vai ganhar 20 campeonatos seguidos'

John Textor usou investimento do City no Esquadrão como exemplo para fair play financeiro

Dono da SAF do Botafogo, o americano John Textor defendeu a criação de um teto salarial no futebol brasileiro. Para ele, a medida será necessária para impedir que o Bahia "ganhe 20 campeonatos seguidos" na Série A.

A declaração foi dada por Textor durante entrevista ao quadro "Abre Aspas", da TV Globo, e foi motivada pelos investimentos que o Esquadrão tem recebido do Grupo City, dono de 90% da SAF do clube baiano.

"Se você fizer isso ou nada, e esse é meu aviso para Corinthians, Palmeiras, Flamengo... Se não fizermos algo, vamos acordar daqui a 70 anos, sob a atual estrutura administrativa, com as pessoas que estão aqui hoje, o Bahia vai ganhar o Campeonato Brasileiro em 17 de cada 20 anos", iniciou ele.

"Eu amo as pessoas no Manchester City, as pessoas que trabalham lá são incríveis. Mas o fato é que o Brasil trouxe dinheiro do petróleo para casa. Se não fizermos algo agora sobre um teto salarial, o Bahia vai comer nosso almoço. Aquela cidade maravilhosa [Salvador], ótimo hotel, ótima comida, perfeita. Eles vão ganhar todos os campeonatos por 20 anos consecutivos. Lamento dizer isso para os torcedores do Flamengo aí fora. Esqueçam, acabou, acabou. Precisamos consertar isso agora. A Liga tem que ser feita agora, o teto salarial também", completou.