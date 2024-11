CORTADOS

Dorival convoca Léo Ortiz e Martinelli para a seleção na vaga dos lesionados Militão e Rodrygo

Dupla do Real Madrid foi cortada após saírem por lesão em jogo pelo Campeonato Espanhol

O técnico Dorival Júnior convocou neste sábado o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, e o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, para os próximos compromissos da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Eles entram nas vagas de Éder Militão e Rodrygo, que se lesionaram na vitória do Real Madrid sobre o Osasuna por 4 a 0, no Santiago Bernabéu.