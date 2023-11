Draymond Green leva gancho de 5 jogos na NBA após dar 'gravata' em rival dos Timberwolves

A NBA anunciou nesta quinta-feira uma suspensão de cinco jogos para Draymond Green, do Golden State Warriors. O ala sofreu a punição por ter dado uma "gravata" no pivô francês Rudy Gobert durante partida do time de São Francisco contra o Minnesota Timberwolves na noite de terça-feira.



Em comunicado, a NBA alegou que Green foi punido por colocar o braço ao redor do pescoço de Gobert "de uma forma antidesportiva e perigosa". O jogador dos Warriors também foi multado em US$ 769.704,00, equivalente a R$ 3,7 milhões. Além de Green, Jaden McDaniels, Klay Thompson e o próprio Gobert foram multados pelo envolvimento na mesma confusão. Eles terão que desembolsar US$ 25 mil, cerca de R$ 121,5 mil.