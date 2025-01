TRANSFERÊNCIAS

Dudu chega a Belo Horizonte para se apresentar ao Cruzeiro

Atacante retorna ao clube que o revelou pela primeira vez desde que saiu em 2011

Marina Branco

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 12:02

Dudu chegando a Belo horizon Crédito: Reprodução/Instagram

Nova contratação do Cruzeiro, Dudu chegou a Belo Horizonte para sua apresentação oficial ao clube na manhã desta sexta-feira (3). No jatinho do dono da SAF do Cruzeiro, ele aterrissou no Aeroporto da Pampulha, na capital mineira, onde foi revelado pela Raposa ainda nas categorias de base.

Dudu ficará no Cruzeiro até o final de 2027, e será o novo camisa 7 do clube. Após rescindir o contrato com o Palmeiras, ele chegou à nova cidade acompanhado pelo CEO da Raposa, Alexandre Mattos, pelo filho do empresário Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Júnior, e de seu assessor de imprensa.

A apresentação oficial será na tarde desta sexta-feira (3), em uma coletiva realizada na Toca da Raposa.

Quem é Dudu

O atacante de 32 anos foi revelado nas categorias de base cruzeirenses, e vendido ao Dínamo de Kiev, clube ucraniano, em 2011. Três anos depois, Dudu voltou ao Brasil para defender o Grêmio, e foi comprado pelo Palmeiras em 2015.

Em 2019, ele foi para o Duhail, no Catar, e voltou ao Verdão em 2021. Desde então, foram 462 jogos, 88 gols e 102 assistências pelo Palmeiras, onde conquistou quatro Brasileirões, duas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.