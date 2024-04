E.C. VITÓRIA

Dudu tem lesão no joelho confirmada e vai desfalcar o Vitória por um mês

Volante já iniciou tratamento na Toca do Leão

Daniela Leone

Publicado em 16 de abril de 2024 às 13:05

Dudu está lesionado no joelho e passa por tratamento de fisioterapia Crédito: Victor Ferreira/ECV

Destaques do Vitória no primeiro trimestre da temporada, Dudu não vai vestir a camisa vermelha e preta nos próximos jogos do Brasileirão. O volante lesionou o joelho direito e a previsão inicial é de que ele ficará de três a quatro semanas afastado das atividades.

Dudu se machucou na primeira partida da carreira na Série A do Brasileiro. Titular, ele deixou o campo ainda no primeiro tempo da derrota por 1x0 para o Palmeiras, no Barradão, no último domingo (14). A suspeita inicial era de entorse no joelho, mas o exame de ressonância apontou que houve lesão ligamentar.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo Vitória, o atleta de 24 anos não precisará passar por cirurgia e já iniciou o tratamento. A lesão fará com que Dudu desfalque o Leão no Ba-Vi das 16h do próximo domingo (21), no Barradão. Ele também deve ficar fora de outros três jogos da Série A, contra Cruzeiro, São Paulo e Vasco.

Um dos pilares do meio-campo do Vitória, Dudu foi um dos principais nomes das finais do Campeonato Baiano 2024, quando o Vitória reverteu a vantagem do rival Bahia e comemorou o título estadual após um jejum de sete anos. O poder de marcação do volante fez com que ele aparecesse como personagem destemido em inúmeros memes que circularam nas redes sociais após os clássicos.

O volante chegou à Toca do Leão em junho de 2023, como reforço para a Série B do Brasileiro, após defender o Volta Redonda. Antes, ele vestiu camisas de times com pouca expressividade no cenário nacional: Tupã (SP), Ação (MT) e Ferroviário (CE). Dudu foi revelado pelo Santos, mas só defendeu a equipe B do clube paulista. Se transferiu para o Athletico-PR e chegou a ficar no banco, mas não entrou nas quatro linhas.