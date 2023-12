A última rodada do Campeonato Brasileiro definirá em qual divisão o Bahia jogará em 2024. Com 41 pontos, o tricolor é o 17º colocado, dentro da zona de rebaixamento, e nesta quarta-feira (6), recebe o Atlético-MG, na Fonte Nova, precisando de uma combinação de resultados para não voltar à Série B apenas uma temporada após conquistar o acesso.

“Foi um jogo trágico, mais uma vez o resultado esteve na nossa mão e deixamos escapar, como foi em todo o campeonato. A gente se cobra, luta, mas as coisas não estão acontecendo. Ainda não é hora de abaixar a cabeça, temos a última rodada, o Vasco pega o Bragantino, o Santos joga com o Fortaleza. A gente em casa, é acreditar e fazer o nosso papel primeiro para conseguir escapar do rebaixamento”, disse.