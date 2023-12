Bahia tenta se reerguer na última rodada para evita nova queda no Brasileirão. Crédito: Felipe Oliveira

O Bahia deixou a definição do seu futuro na Série A para a última rodada do Brasileirão. Nesta quarta-feira (6), o tricolor recebe o Atlético-MG, às 21h30, na Fonte Nova, e não depende apenas das próprias forças para evitar o rebaixamento à Série B.



A derrota por 3x2 para o América-MG, neste domingo (3), em Belo Horizonte, deixou o clube baiano em situação complicada. Com 41 pontos, é o 17º colocado, dentro do Z4. Vasco e Santos, com 42 e 43 pontos, respectivamente, aparecem casas acima e também estão ameaçados. Veja os cenários do Esquadrão na última rodada.

SE VENCER O ATLÉTICO-MG

Se vencer o Atlético-MG na Fonte Nova, o Bahia escapa do rebaixamento caso Vasco ou Santos não vençam os seus jogos. O time baiano chegaria aos 44 pontos e ultrapassaria pelo menos um dos dois rivais.

O Vasco enfrenta o Red Bull Bragantino, em São Januário. Se perder, estaciona nos 42 pontos. Se empatar, vai apenas a 43.

Já o Santos recebe o Fortaleza, na Vila Belmiro. Perdendo, o Peixe permanece com 43. Com o empate, vai a 44 pontos, mas seria ultrapassado pelo Bahia no número de vitórias (12 a 11).

SE EMPATAR COM O ATLÉTICO-MG

O Bahia pode se manter na primeira divisão até mesmo com um empate contra o Atlético-MG. Nesse cenário, precisa torcer por uma derrota do Vasco. Assim, ficaria com o mesmo número de pontos com o clube carioca (ambos com 42), mas levaria a melhor no saldo de gols.

SE PERDER PARA O ATLÉTICO-MG

Se perder para o Atlético-MG na Fonte Nova, o Bahia estará rebaixado independentemente dos outros resultados.