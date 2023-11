É campeão! Vitória conquista o título da Série B após empate do Criciúma

Elenco do Vitória após o jogo contra o Novorizontino, domingo passado. Crédito: Victor Ferreira/ EC VItória

“Eu sou um nome na história”. O trecho do hino oficial do Vitória tem ainda mais peso a partir de agora. O dia 14 de novembro de 2023 ficará para sempre eternizado no coração e na memória dos torcedores rubro-negros pelo capítulo inédito escrito nos 124 anos do clube. Após uma campanha colossal na Série B do Brasileiro, o clube colocou o nome na galeria de campeões nacionais.



Líder isolado em 25 das 36 rodadas disputadas até aqui, o Leão comemorou o título dois jogos antes do torneio acabar e fora das quatro linhas. O tropeço do Criciúma diante do Guarani, na noite desta terça-feira (14), no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, garantiu matematicamente a taça ao time baiano. O Vitória já havia batido na trave no Brasileirão de 1993, quando perdeu a final para o Palmeiras, e na Copa do Brasil de 2010, ano em que deixou a taça escapar diante do Santos.

A festa vermelha e preta, iniciada no último domingo, quando o time assegurou o acesso após vencer o Novorizontino, de virada, por 2x1, no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte, no interior de São Paulo, terá seu ápice no próximo sábado, quando o Vitória recebe o Sport, no Barradão. A bola rola a partir das 17h, na penúltima rodada da Segundona.

Nada mais justo do que comemorar com a galera da arquibancada, afinal, ela foi de suma importância para a conquista do título. Time e torcida são campeões neste campeonato. O Vitória foi o clube que mais levou público ao estádio ao longo da competição: 405.620 pagantes estiveram no Barradão em 18 jogos. A média é de 22.534 pessoas por partida. Os números ainda serão ampliados, já que a promessa é de casa cheia na despedida do estádio na temporada, contra o time pernambucano.

RENASCIMENTO

O torcedor rubro-negro jogou junto e apostou no renascimento do clube, mesmo após tantas decepções. Em junho do ano passado, o Vitória vivia a ameaça de ser rebaixado à Série D pela primeira vez na história. Esse era o contexto quando o técnico João Burse assumiu o time, na 12ª rodada da Série C.

Sob o comando dele e com o apoio da torcida, o Leão deu uma arrancada avassaladora na competição, se garantiu no quadrangular final na última rodada da fase classificatória e comemorou o acesso. “Deus me livre não ser Vitória”, exibiam de todo modo os torcedores, orgulhosos com a reação.

No entanto, a atual temporada iniciou com novas decepções. As eliminações precoces no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil fizeram a diretoria reformular o elenco, além de demitir o treinador João Burse e o diretor de futebol Edgar Montemor.

Apesar do início de ano conturbado, o ajuste de rota deu certo, o Leão largou na Série B com cinco vitórias sem sofrer gols, feito inédito na história dos pontos corridos da divisão de acesso, e construiu uma campanha sem crise ao longo de todo o campeonato.