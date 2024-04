ESTREIA INDIGESTA

'É levantar a cabeça', lamenta Biel após derrota do Bahia para o Internacional

Atacante marcou único gol do Bahia no estádio Beira Rio

O Bahia tinha tudo para conquistar um bom triunfo na estreia do Brasileirão. O time abriu o placar contra o Internacional, no Beira Rio, mas apenas dois minutos depois e acabou perdendo de virada na noite deste sábado (13).

Autor do gol tricolor em Porto Alegre, o atacante Biel lamentou o resultado, mas afirmou que o time precisa reagir rápido para se recuperar na próxima rodada. Na terça-feira (16), o Esquadrão recebe o Fluminense, às 21h30, na Fonte Nova, pela segunda rodada.

O Bahia tem agora uma maratona de jogos pela frente. Depois de pegar o Fluminense, o Esquadrão enfrentará o Vitória, no Barradão. Na sequência, o adversário será o CRB, na Fonte Nova, pela semifinal da Copa do Nordeste. O duelo ocorrerá no dia 24 de abril.