Elenco do Bahia ganha folga diante de paralisação do Brasileirão

Com a paralisação da Série A do Brasileiro e, consequentemente, o adiamento do jogo contra o Atlético-MG, o elenco do Bahia ganhou folga neste domingo (19). O grupo tricolor se reapresenta na tarde de segunda-feira (20), quando dará continuidade aos preparativos para o confronto com o Criciúma, pela Copa do Brasil.