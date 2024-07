SÓ RESTA VENCER

Em confronto direto, Brasil enfrenta a Colômbia por liderança do grupo na Copa América

Seleção Brasileira entra em campo nesta terça-feira (2), às 22h, nos Estados Unidos

Gabriel Rodrigues

Publicado em 2 de julho de 2024 às 05:00

Autor de dois gols, Vinícius Júnior é o artilheiro do Brasil na Copa América Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Depois de conseguir uma recuperação em grande estilo, com a goleada por 4x1 sobre o Paraguai, a meta da Seleção Brasileira agora será confirmar a classificação às quartas de final da Copa América e alcançar o primeiro lugar do grupo D. Para isso, terá um confronto direto nesta terça-feira (2), contra a Colômbia, às 22h, no Levi's Stadium, na cidade de Santa Clara, nos Estados Unidos.

Brasileiros e colombianos chegam na última rodada da primeira fase separados por dois pontos. Enquanto os ‘Cafeteros’ lideram com seis, o time canarinho aparece em 2º, com quatro. Por isso, a Seleção precisa vencer se quiser terminar no posto mais alto e garantir, teoricamente, um caminho mais tranquilo no mata-mata. Se empatar, ainda avançará, mas ficará com o 2º lugar. Se perder, há um pequeno risco de eliminação - mas a Costa Rica teria que golear o Paraguai.

Por sinal, para ficar com o primeiro lugar, o Brasil vai ter que quebrar um tabu. A Colômbia ostenta 25 jogos de invencibilidade. A equipe não perde desde 1º de fevereiro de 2022, quando caiu por 1x0 para a Argentina, em Córdoba, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.

Apesar da pedreira que tem pela frente, o volante Bruno Guimarães diz que a goleada sobre os paraguaios devolveu a confiança à Seleção e projeta uma nova vitória na competição continental.

“Estou confiante com o nosso desempenho coletivo e individual. Foi uma grande partida. Nos traz de volta a confiança que estávamos precisando depois de bater na trave, literalmente, no primeiro jogo. Estamos felizes por vencer e jogar bem”, avaliou.

Depois de utilizar todos os 23 jogadores de linha nas duas partidas disputadas, a tendência é a de que Dorival Júnior mantenha a escalação do último duelo, com Savinho no lugar de Raphinha. O jogador do Manchester City marcou um gol e deixou boa impressão. O treinador, no entanto, manteve o mistério no ar.

“Tem alterações dentro da necessidade da partida. Nós estamos estudando bastante a equipe colombiana. Aliás, uma excelente equipe, vem tendo uma regularidade muito boa e alcançando resultados muito interessantes. Uma equipe que merece sim muito respeito, vocês sabem, das qualidades da grande maioria dos seus jogadores, que estão aí em grandes clubes do futebol mundial e nós vamos fazer a melhor escalação possível”, disse o técnico brasileiro.

Dorival foi questionado se o fato de ter atletas pendurados terá peso na escolha do time, já que quem receber mais um cartão amarelo ficará fora das quartas de final. Éder Militão, Wendell, Lucas Paquetá e Vini Júnior correm esse risco.

“Não tem essa história de poupar ninguém nesse momento. Eu acho que é uma amostra de que nós queremos o melhor resultado para a primeira fase da competição”, apontou.

EM ALTA

Do lado colombiano, o técnico argentino Néstor Lorenzo quer seguir fazendo história e tem no meia James Rodríguez e no atacante Luís Díaz as principais armas. O time conta ainda com o lateral esquerdo Santiago Arias, destaque do Bahia. O jogador, no entanto, ainda não estreou na competição.