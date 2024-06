SEM MARGEM PARA ERRO

Em duelo atrasado, Vitória encara o Cuiabá em busca de reação no Brasileirão

Equipes se enfrentam em confronto direto na zona de rebaixamento da Série A

Da Redação

Publicado em 5 de junho de 2024 às 05:00

Vitória não tem margem para erro em confronto de desesperados no Brasileirão Crédito: Victor Ferreira/ECVitória

Em situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Vitória terá pela frente uma verdadeira batalha na luta pelo primeiro resultado positivo na competição. Hoje, o Leão encara o Cuiabá, às 20h, na Arena Pantanal, em duelo atrasado da2ª rodada do torneio. Além da recuperação, a partida na capital do Mato Grosso é um confronto direto entre clubes que não começaram bem a Série A.

Com apenas um ponto em seis jogos, o rubro-negro faz o seu pior início de Brasileirão na era dos pontos corridos, e ocupa a 19ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. O time não vence há nove partidas e, no revés por 2x0 para o Atlético-GO, no Barradão, completou uma sequência de seis derrotas seguidas. Um cenário que o técnico Thiago Carpini precisará ser rápido para mudar.

Apesar do pouco tempo no cargo, Carpini diz que entende a pressão por resultados e afirmou que jogar longe do Barradão pode ser benéfico para alguns jogadores que estão sendo mais cobrados. O treinador lembrou ainda que passou por experiência parecida com o Juventude na Série B do ano passado e conseguiu levar a equipe gaúcha da zona de rebaixamento até o acesso à primeira divisão.

“É tentar encontrar o equilíbrio entre a cobrança e o excesso dela, que pode tirar ainda mais a confiança. Vivi um cenário parecido ano passado com o Juventude. Cada história é uma história, mas o ambiente também era fragilizado. Os atletas não podem achar que isso é normal, mas também temos que dar confiança para eles e nos recuperar”, disse o técnico.

Do outro lado, o Cuiabá perdeu todas as cinco partidas que fez no Brasileirão e ocupa a última colocação. O Dourado não marcou gols e teve as redes vazadas 11 vezes. A diretoria do clube não esconde a preocupação com o início ruim e decidiu reintegrar o atacante Deyverson, afastado desde abril.

O clube não confirmou se o centroavante estará à disposição do técnico Petit para o confronto com o Vitória. Mas, sem entrar em campo desde 17 de abril, precisa readquirir ritmo de jogo.

O certo é que o volante Denilson não estará em ação, já que levou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Internacional. Apesar da situação do adversário, Carpini projeta um duelo complicado e diz que o Vitória precisa ser inteligente para voltar a Salvador com o primeiro triunfo.

“O primeiro passo é o emocional, reconquistar a confiança desses caras. Depois temos que tentar não tomar gols, precisamos somar. Se não ganhou, não perde. São dois pontos que temos que corrigir: criar mais, matar o jogo e frear mais o ímpeto adversário. O retrospecto ruim de gols sofridos é recorrente, vem dos últimos dez jogos. Estamos aqui para tentar ajustar isso", completou Carpini.

MUDANÇAS

O Vitória que encara o Cuiabá terá pelo menos três mudanças em relação ao time que iniciou o confronto com o Atlético-GO. Suspensos, o lateral PK e o volante Dudu estão fora da partida. Já o zagueiro Bruno Uvini machucou a coxa e foi vetado pelo departamento médico.

A boa notícia é o retorno de Camutanga, que cumpriu suspensão na última rodada. Ele deve voltar a formar dupla de zaga com Wagner Leonardo.

Outra novidade entre os relacionados é o lateral esquerdo Felipe Vieira. Afastado dos gramados desde setembro do ano passado, quando rompeu os ligamentos do joelho, o jogador está recuperado e disputa a posição com Lucas Esteves. Ele celebrou o retorno após um longo período de inatividade.

“Eu sempre tive na minha cabeça, desde o primeiro dia do meu pós-operatório, que iria levar essa recuperação e guardar as coisas boas, deixar as dificuldades para trás. É isso que tenho que levar para frente, para me fortalecer. Creio que foi um diferencial para voltar bem e estar à disposição”, afirmou.