Em jogo difícil, Bahia conta com oportunismo de Wiilian José para vencer o Bragantino na Série A

Gilberto Barbosa
Publicado em 2 de novembro de 2025 às 18:02
O Bahia entrou em campo no domingo com a missão de vencer o Bragantino para se firmar na briga pela vaga na Libertadores. Diante de 43 mil torcedores, a equipe teve dificuldades com a pressão inicial do adversário, que saiu na frente no placar e dificultava a reação tricolor. Se o jogo parecia difícil, um jogador apareceu para resolver o problema: Willian José. Foi do atacante os gols que decretaram o triunfo de virada da equipe sobre o Bragantino, por 2x1.
Com o resultado, o Esquadrão vai a 52 pontos, se mantém na quinta posição e encosta no Mirassol, que empatou na rodada. A equipe também sai com as boas notícias do retorno de Erick Pulga e Éverton Ribeiro. O tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (5), contra o Atlético-MG, na Arena MRV.
O jogo
O técnico Rogério Ceni contou com um retorno importante para o duelo: Érick Pulga. Um dos artilheiros da equipe no ano, o atacante iniciou entre os titulares e foi aplaudido pelo torcedor após ser anunciado pelo locutor da Arena.
Quando a bola rolou, ele foi um dos primeiros acionados em campo e gerou a primeira chance após sofrer falta dura em tentativa de contra-ataque. Na cobrança, Luciano Juba achou David Duarte que cabeceou para boa defesa de Cleiton. A resposta paulista foi imediata, com escapada em velocidade de Eduardo Sasha. O atacante chutou na saída de Ronaldo, que desviou e viu a bola bater na trave.
Minutos depois, o mesmo Sasha testou firme após cobrança de escanteio, para ótima intervenção do arqueiro tricolor. A pressão do Massa Bruta continuava e, aos 12, Juninho Capixaba dominou na grande área e mandou na rede pelo lado de fora.
O Bahia tentou levar perigo em chutes de Pulga, bloqueado pela zaga e Jean Lucas, para fora. Aos 19, os contra-ataques do Massa Bruta deram o seu primeiro resultado. Mosquera escapou em velocidade pela esquerda e cruzou para Lucas Barbosa que desviou e, na sobra, Matheus Fernandes completou para abrir o placar.
O gol não desanimou a torcida que seguiu empurrando o time. Ainda assim, o Bahia tinha dificuldades para furar a defesa do adversário. A melhor oportunidade surgiu aos 32 quando, em cruzamento, Pulga foi mais esperto que o zagueiro e desviou para fora. Se o primeiro tempo estava ruim para o Bahia, a situação piorou quando Kayky sentiu a virilha e precisou ser substituído por Tiago.
A torcida seguiu apoiando a equipe, mas demonstrou impaciência com o acúmulo de faltas marcadas pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique. O jogo seguiu sem grandes chances até o final do primeiro tempo e o Bragantino voltou para o vestiário com a vantagem no placar.
O Bahia voltou do intervalo com Michel Araujo no lugar de Rodrigo Nestor. O tricolor teve o controle da bola no início da segunda etapa, mas falhou em levar perigo ao gol adversário. A partida seguiu sem nada de relevante até os 18, quando Fernando recebeu livre na grande área e foi travado por Arias. Dois minutos depois, Jean Lucas arriscou de fora da área e mandou pela linha de fundo. Na sequência, Tiago saiu em velocidade e chutou rasteiro para defesa do goleiro Cleiton.
Além do resultado negativo, a torcida demonstrava irritação com o árbitro, que abusava das faltas marcadas. O técnico Rogério Ceni tentou mudar a dinâmica da partida colocando Erick e Cauly nos lugares de Acevedo e Erick Pulga.
Se a noite esta difícil, coube a uma dupla recolocar o Esquadrão no duelo: Luciano Juba e Jean Lucas. Lembrados por Carlo Ancelotti na pré-lista para a Data FIFA de novembro, os dois construíram a jogada que resultou no empate tricolor. Jean achou belo passe para Juba na ponta esquerda. O lateral cruzou para Willian José, que cabeçeou firme para estufar as redes.
O gol explodiu a Arena Fonte Nova e aumentou o ânimo da equipe. Aos 37, Mingo cabeceou para defesa de Cleiton. Três minutos depois, a torcida entrou em êxtase com o retorno de Éverton Ribeiro, de volta após tratamento para um câncer na tireoide. Ele entrou no lugar de Jean Lucas, de quem recebeu a braçadeira de capitão.
Não demorou muito para o meia mostrar o motivo da sua volta ter sido tão aguardada pelos adeptos. Aos 44, Éverton achou lindo passe para Tiago na direita. O Pivete de Aço cruzou para Willian José que escorou para as redes para virar o jogo. Com o gol, a torcida passou a esperar o apito final para poder celebrar. No final, ficou a festa e a superação baiana, num triunfo heróico, por 2x1.
Bahia x Bragantino - 31ª rodada do Campeonato Brasileiro
Bahia: Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Erick), Jean Lucas (Éverton Ribeiro) e Rodrigo Nestor (Michel Araujo); Kayky (Tiago), Erick Pulga (Cauly) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni
Bragantino: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinicius e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires (Matheus Fernandes/Fabinho) e Juninho Capixaba (Praxedes); Lucas Barbosa, Eduardo Sasha (Isidro Pitta) e Mosquera (Fernando). Técnico: Vagner Mancini
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador
Gols: Matheus Fernandes, aos 19 do primeiro tempo e Willian José aos 29 e 44 do segundo tempo
Cartões amarelos: Ramos Mingo e Michel Araújo (Bahia); Alix Vinicius, Vanderlan, Lucas Barbosa e Isidro Pitta (Bragantino)
Público: 43.001 pagantes
Renda: R$ 1.524.916,00
Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (CE), auxiliado por Guilherme Dias Camino (MG) e Renan Aguiar da Costa (CE)
VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (MG)