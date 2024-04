DERROTA NA ESTREIA

Em jogo truncado, Vitória perde para o Palmeiras na estreia do Brasileirão

Derrota põe fim em invencibilidade de 23 jogos do Rubro Negro no Barradão

Wendel de Novais

Publicado em 14 de abril de 2024 às 20:36

Vitória perdeu para o Palmeiras na estreia do Brasileirão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O jogo de retorno do Vitória à elite do Campeonato Brasileiro depois de cinco anos não teve um final feliz para o time baiano. Mesmo com o Barradão cheio na noite deste domingo (14), o Rubro Negro foi derrotado pelo Palmeiras no duelo que reuniu os atuais campeões das Séries B e A. Com gol de Richard Rios para os visitantes, além de largar mal na competição, o Vitória perdeu uma invencibilidade de 23 jogos e 10 meses que mantinha em seu estádio.

As duas equipes, que foram campeãs estaduais em 2024, decepcionaram quem esperava um jogo dinâmico e cheio de oportunidades. O que se viu em Salvador foi um jogo muito brigado e com poucas chances de gol. O time paulista, inclusive, conseguiu o gol que garantiu os três pontos em um lance brigado onde, no bate-rebate, a bola encontrou Richard Rios dentro da área. O volante chutou, mas precisou ainda de um desvio no meio do caminho que fez a bola encobrir Lucas Arcanjo e entrar para o gol Rubro Negro.

No segundo tempo, as chances foram ainda mais limitadas. Como já é característico, Condé apostou na velocidade, com as entradas de Iury Castilho e Zé Hugo, que fizeram companhia a Matheus Gonçalves, que entrou ainda na primeira etapa no lugar de Dudu, que saiu com dores no joelho. Mesmo fortalecido nas alas, o time baiano não conseguiu criar chances claras e esbarrou na solidez do alviverde paulista. Nas bolas aéreas, Weverton foi seguro e limitou oportunidades do Leão da Barra.

Na sequência do campeonato, o Palmeiras joga em casa na próxima quarta-feira (17) contra o Internacional. Já o Vitória, que teve o jogo contra o Cuiabá pela segunda rodada adiado, tem uma semana de treinamentos pela frente e só retorna a campo no domingo (21), quando encara o Bahia também no Barradão.

O jogo

As duas equipes se estudaram nos primeiros minutos, cada uma da sua maneira. Enquanto o Palmeiras dominava a bola e tentava as primeiras jogadas de ataque, o Vitória se postou defensivamente e apostou na velocidade para surpreender o adversário em saídas rápidas a partir das roubadas de bola. Aos 8 minutos, porém, o Leão da Barra levou um susto.

Justamente em uma roubada de bola, o volante Dudu, um dos destaques do Rubro-Negro no ano, sentiu o joelho em uma dividida no meio de campo e precisou passar por atendimento médico. Ele voltou a campo após dois minutos e, mesmo sentido dores visivelmente, conseguiu permanecer. Além do susto de Dudu, não houve destaque nos primeiros 15 minutos de jogo, que foram marcados por poucas chances e um jogo truncado.

Aos 17 minutos, a primeira chance clara de gol. Em cruzamento desviado, a bola sobrou para Raphael Veiga na entrada da àrea, que pegou de primeira, mas parou na defesa de Lucas Arcanjo, que encaixou a bola. Um minuto depois, o Vitória respondeu. Em bela jogada pela esquerda, Lucas Esteves invadiu a área e serviu Alerrandro, que dominou mal, mas ainda conseguiu finalizar dentro da pequena área, parando no goleiro Weverton.

Aos 19 minutos, o Rubro-Negro foi castigado em uma descida rápida do atual bi-campeão brasileiro. Raphael Veiga fez lançamento pelo alto, Endrick escorou para Rony dentro da área. O atacante alviverde fez o pivô, brigou pela bola que, no bate-rebate, sobrou para Richard Rios ainda dentro da área. O volante chutou para o gol e a bola, que desviou em Willian Oliveira, acabou encobrindo o goleiro Lucas Arcanjo e balançando as redes.

A partir da vantagem dos visitantes, o Vitória precisou propor mais o jogo, mas sofreu para chegar à frente com mais perigo, esbarrando na forte marcação do Palmeiras. Aos 31 minutos de jogo, Dudu não suportou as dores no joelho e deixou o campo. No seu lugar, Léo Condé apostou no atacante Matheus Gonçalves para fortalecer o setor ofensivo.

Aos 36 minutos, o primeiro efeito da mudança apareceu. Matheusinho, que saiu da ponta direita para o meio com a substituição, lançou Matheus Gonçalves entre os zagueiros do Palmeiras. A bola, no entanto, foi forte demais e o atacante conseguiu finalizar com pouca força, sem dar trabalho ao goleiro Weverton. Com mais homens de frente, o Vitória também teve mais posse de bola.

O controle das ações de ataque, no entanto, não significou jogadas que incomodassem o sistema defensivo do time paulista até os 46 minutos da primeira etapa. Em mais uma boa jogada pela esquerda, o Leão teve sua melhor chance do jogo. Lucas Esteves arrancou, invadiu a área e passou para dentro. Na pequena área, a bola chegou em Osvaldo livre que até conseguiu finalizar, mas teve o chute abafado por Weverton.

Na volta para o segundo tempo, o jogo seguiu sem muita criatividade, mas com padrões invertidos em relação aos primeiros 45 minutos. Enquanto o Vitória dominou a posse de bola, o Palmeiras se postou atrás da linha do meio campo e esperou pelos contra-ataques. As duas equipes, no entanto, não tiveram sucesso nas estratégias e quem estava no estádio demorou a ver chances claras de gols.

Aos 16 minutos, Abel Ferreira sacou Endrick e Estevão de campo para a entrada de Lázaro e Luis Guilherme, tentando dar mais fôlego ao ataque pelas pontas do time paulista, que se mantinha na defesa esperando por oportunidades de saídas rápidas ao ataque. Logo depois, aos 20 minutos, Abel voltou a mudar, tirando Veiga e Richard Rios para a entrada de Fabinho e Flaco López. Já Condé, apostou na entrada de Jean Mota, Iury Castilho e Luiz Adriano nos lugares de Rodrigo Andrade, Osvaldo e Alerrandro.

Depois das mexidas, o Palmeiras foi o primeiro a assustar com Flaco López aos 24 minutos. O centroavante recebeu cruzamento na área, subiu mais que todo mundo e cabeceou para a defesa de Lucas Arcanjo.

Aos 36 minutos, Palmeiras voltou a chegar bem, mas Rony perdeu chance clara após Lázaro pressionar Lucas Arcanjo, que saiu jogando errado no pé e entregou a bola para o camisa 10 alviverde. Ele, mesmo sozinho, demorou demais e permitiu que a defesa do Vitória se recuperasse, fazendo o corte

Aos 40 minutos, Léo Condé colocou o Leão ainda mais para frente, tirando Lucas Esteves e colocando Zé Hugo. No entanto, o Rubro Negro não conseguiu criar oportunidades claras e acabou parado pela solidez do sistema defensivo do Palmeiras.

Ficha técnica

Vitória 0 X 1 Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 1° rodada

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo, Lucas Esteves (Zé Hugo), Willian Oliveira, Dudu (Matheus Gonçalves), Rodrigo Andrade (Jean Mota), Matheusinho, Osvaldo (Iury Castilho) e Alerrandro (Luiz Adriano). Técnico: Léo Condé.

Palmeiras: Weverton, Mayke, Luan, Murilo e Vanderlan; Gabriel Menino, Richard Rios (Flaco López) e Raphael Veiga (Fabinho) ; Estevão (Lázaro), Endrick (Luis Guilherme) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Local: Barradão

Gol: Richard Rios, aos 19 minutos;

Cartão amarelo: Alerrandro, Lucas Esteves e Camutanga do Vitória; Richard Rios, Endrick e Gabriel Menino do Palmeiras;

Cartão vermelho: -

Público:

Renda: