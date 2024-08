PRECISA MELHORAR

Everton Ribeiro revela reunião entre jogadores e projeta virada de chave do Bahia em jogos em casa: 'São duas finais'

Esquadrão tem compromissos contra o Botafogo, na Copa do Brasil, e Vitória, no Brasileirão

Da Redação

Publicado em 6 de agosto de 2024 às 17:13

Everton Ribeiro é uma das referência do atual elenco do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Sem vencer há seis jogos, o Bahia enfrenta o seu pior momento na temporada. Além da ausência de resultados positivos, o time não tem jogado bem e é unânime entre jogadores e comissão técnica que o Esquadrão precisa melhorar o seu rendimento o quanto antes. Uma das referências do elenco, o meia Everton Ribeiro reconheceu a má fase e revelou que os atletas se reuniram para discutir o assunto e encontrar uma solução.

Durante entrevista no CT Evaristo de Macedo, nesta terça-feira (6), o meia afirmou que o clube mira nos dois próximos jogos em casa a chance de uma virada. Nesta quarta-feira (7), o Esquadrão encara o Botafogo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil e precisa vencer para passar de fase. No domingo (11), o rival será o Vitória, em clássico pelo Brasileirão.

“A gente sabe que o nosso momento não é o melhor, a gente não vinha de derrotas em sequência durante todo ano. A gente parou para conversar, reunimos só nós jogadores. É um momento difícil, mas pode mudar com esses dois jogos. Como eu falei na saída do campo [contra o Fluminense], são duas finais para nós, temos que dar essa resposta para o torcedor, sabemos que podemos mais do que a gente vem fazendo. Vamos deixar tudo em campo para reverter essa situação e conseguir a classificação”, iniciou ele.

Após a derrota para o Fluminense, no Maracanã, Everton Ribeiro falou sobre “mudar conceitos” para reencontrar o caminho dos triunfos. Ele foi questionado sobre a fala e afirmou que não estava se referindo ao modelo de jogo proposto pelo técnico Rogério Ceni, mas a uma nova postura dos jogadores.

“Eu quis dizer mais sobre nós jogadores, a parte tática, de campo, é com o professor Rogério. Ele vem passando um jeito de jogar desde o início do ano, acho que extrai o nosso melhor e já mostramos isso. O que eu quis dizer é que temos que mudar a nossa postura em campo, nos jogos deixamos a desejar na hora de finalizar, de marcar bem. Isso que vai nos fazer voltar a vencer, duelar por cada bola e fazer as coisas bem feitas em campo, isso pode mudar o nosso momento para um momento melhor”, completou.

De olho na partida contra o Botafogo, Everton analisa que o Bahia terá que fazer um grande jogo para passar pelo alvinegro. Na ida, as equipes empataram por 1x1, no estádio Nilton Santos. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

“É hora de todo mundo remar para um lado só, como vem sendo, só que fazendo o nosso melhor independente do que vem acontecendo. A gente sabe que pode ser melhor, é se preparar para esse jogo, ter um mental forte. Vai ser um jogo difícil, é um dos melhores times do Brasileiro e vamos ter que fazer o nosso melhor jogo para sairmos classificados”, afirmou.

Confira outros pontos abordados pelo jogador

Má fase de Cauly

Cauly é um jogador especial, tem muita qualidade. Esperamos muito dele, ele sabe que é importante para nós. Vamos passar por isso juntos, a gente sabe que um só jogador não faz a diferença, precisa de todo grupo rendendo, Juntos vamos fazer um grande jogo para passar de fase.

Experiência em finais da Copa do Brasil

Eu tento passar que são momentos especiais, momentos que jogadores tentam a carreira inteira e não conseguem, passar por uma quartas de final, semifinal. É importante, um título nacional. Nós estamos confiantes, por mais que a fase não seja boa, temos grandes jogadores, queremos marcar história e isso passa por esse jogo contra o Botafogo.

Como voltar a render?

A expectativa e a cobrança são porque já mostramos que somos capazes de fazer bons jogos, de jogar um futebol bonito. Como estamos abaixo, não estamos rendendo o que a gente pode, as cobranças vêm, é natural. Temos que ser uma equipe calejada, não nos abater no momento difícil nem achar que somos melhores do que somos no momento bom. É ter equilíbrio e pensar jogo a jogo.

