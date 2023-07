Em meio a novas contratações, Vitória tem atletas que ainda não jogaram na Série B

Léo Condé, técnico do Vitória. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Em queda de rendimento na Série B do Brasileiro, o Vitória tenta reforçar o elenco para a continuação do campeonato. A segunda janela de transferências do futebol brasileiro, aberta na última segunda-feira (3), permitiu ao clube regularizar as contratações do volante Dudu e do atacante Mateus Gonçalves, que já estavam treinando na Toca do Leão. A diretoria rubro-negra também negocia com o atacante Gabriel Poveda, ex-Bolívar.



Dudu e Mateus Gonçalves estão à disposição para o próximo jogo do Vitória, segunda-feira (10), às 20h, no estádio OBA, em Goiânia, contra o líder Vila Nova, dono de 31 pontos. O rubro-negro, que já esteve no topo da tabela por nova rodadas, ocupa o 5º lugar atualmente, com 28 pontos, um a menos que o Novorizontino, primeiro time dentro do G4.

Os dois novatos tentarão conquistar a confiança do técnico Léo Condé a partir da 16ª rodada da Série B, algo que muitos atletas do elenco não conseguiram após quase metade do campeonato.

Dos 27 jogadores contratados para a temporada 2023, dois rescindiram contrato com o clube após as eliminações precoces no Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, caso do zagueiro Dankler e do lateral esquerdo João Lucas. Outros dois seguem no grupo, mas sequer foram utilizados na divisão de acesso: o volante Pedro Bicalho e o atacante Nicolás Dibble.

Pedro Bicalho, 22 anos, está na Toca desde o começo da temporada, segue treinando com o elenco, mas está fora dos planos do técnico Léo Condé, que não o relacionou para nenhum jogo da Série B. Ele vestiu a camisa do Vitória cinco vezes, todas deixando o banco, duas pelo Campeonato Baiano e três pela Copa do Nordeste.

Nicolás Dibble só foi relacionado para um jogo do torneio nacional, contra o Tombense, na 11ª rodada, mas não foi utilizado. Antes, o uruguaio havia feito nove partidas pelo rubro-negro, cinco pelo estadual e quatro pelo regional. Anotou um gol contra o Doce Mel, em janeiro.

Outros quatro atletas já entraram em campo na Série B, mas têm pouco espaço com o técnico Léo Condé: o zagueiro Yan Souto, o volante Matheus Trindade, o meia Diego Torres e o atacante Pablo Diogo. Deles, apenas o meio-campista argentino já estava na Toca desde o começo da temporada.

Segunda opção entre os zagueiros no banco de reservas, Yan Souto costuma ver João Victor ficar com as oportunidades na defesa rubro-negra. Até o último domingo (2), quando foi titular contra o Juventude porque Wagner Leonardo estava suspenso e o técnico Léo Condé ainda assim optou por jogar em esquema com três zagueiros, o jogador de 21 anos só tinha vestido a camisa do Vitória uma vez, no finalzinho da partida contra o Tombense.

O volante Matheus Trindade, 27 anos, também só teve duas oportunidades, ambas entrando no momento derradeiro dos jogos, diante de ABC e Guarani. E só foi relacionado para outras duas rodadas. O meia Diego Torres, 32 anos, nunca foi titular na Série B. Ele entrou apenas no decorrer dos jogos contra Londrina, Atlético-GO, Mirassol e Juventude.

O atacante Pablo Diogo, 30 anos, também só disputou quatro partidas do torneio nacional, sempre deixando o banco, na etapa final contra Ituano, Guarani, Sampaio Corrêa e Juventude.

Contratações do Vitória para a temporada 2023:

Goleiro (1):

Thiago Rodrigues

Laterais (5):

Railan

Zeca

João Lucas*

Felipe Vieira

Marcelo

Zagueiros (4):

Camutanga

Dankler*

Yan Souto

Wagner Leonardo

Meio-campistas (8):

Pedro Bicalho

Matheus Trindade

Diego Fumaça

Dudu

Diego Torres

Gegê

Thiago Lopes

Giovanni Augusto

Atacantes (9):

Osvaldo

Nicolás Dibble

Léo Gamalho

Wellington Nem

Pablo Diogo

Zé Hugo

Welder

Matheusinho