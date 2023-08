Em momentos opostos, Vitória e ABC se encontram pela terceira vez em 2023

Zagueiro Camutanga reforça o Vitória contra o ABC. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Vitória e ABC vivem momentos totalmente distintos na Série B do Brasileiro. Vice-líder da competição, com 38 pontos, o Leão tenta voltar ao topo da tabela. Lanterna e dono de apenas 13 pontos, o time potiguar luta para sair do fundo do poço. As equipes se enfrentam na noite desta quarta-feira (2), às 21h30, no Barradão, em jogo válido pela 21ª rodada.



Para alcançarem seus objetivos, Vitória e ABC precisam vencer e não dependem apenas das próprias forças, mas também de uma contribuição dos rivais. O rubro-negro precisa torcer para que o Novorizontino, líder com 39 pontos, não vença o confronto com o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi. Para o alvinegro ter chance de sair da última colocação, o Londrina tem que perder para a Chapecoense, no estádio do Café. Os três jogos acontecem hoje, no mesmo horário.

Será o terceiro encontro de Vitória e ABC nessa temporada. O primeiro foi pela fase classificatória da Copa do Nordeste e terminou empatado em 1x1, no Barradão. Já treinado por Léo Condé, o rubro-negro conseguiu o empate com gol de Osvaldo após Richardson abrir o placar. O Leão não conseguiu avançar, já o time de Natal seguiu até as semifinais, quando foi eliminado pelo Sport.

O segundo encontro já foi na Série B e teve soberania do Vitória, que venceu por 3x0, no Frasqueirão, com gols de Gegê e Léo Gamalho, duas vezes, ambas de pênalti. Antes treinado por Fernando Marchiori, o ABC agora tem Allan Aal à beira das quatro linhas.

Além de ter levado a melhor nesta temporada, o Vitória também defende um tabu que já dura 23 anos. O rubro-negro não é derrotado como mandante pelo alvinegro desde 12 de abril de 2000, quando foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil ao perder por 2x1, no Barradão. De lá para cá, 10 jogos foram disputados em Salvador e o Vitória não perdeu nenhum.

TIME

Para o jogo contra o ABC, o técnico Léo Condé fará ao menos uma mudança na escalação. Novamente à disposição após cumprir suspensão, o zagueiro Camutanga voltará ao time. João Victor deve ser a opção para a posição entre os reservas.

Há também a possibilidade do lateral direito Zeca e do meia Giovani Augusto serem titulares. Ambidestro, Zeca pode voltar tanto no lugar de Railan como de Marcelo. Giovanni Augusto tem mais chance de estar no onze inicial se Léo Condé abrir mão do esquema com três zagueiros adotado nos últimos jogos.

O técnico rubro-negro também tem a opção de utilizar o zagueiro e volante Marco Antônio como primeiro homem de meio-campo. Ele está recuperado da fratura na mão e foi relacionado na última rodada, mas não saiu do banco. O zagueiro Yan Souto também já treinou nessa função e pode ser adiantado.

O lateral esquerdo Felipe Vieira, o volante Rodrigo Andrade e o atacante Osvaldo ainda se recuperam de lesão e seguem fora.