FUTEBOL ESPANHOL

Endrick já tem data de apresentação agendada no Real Madrid: 26 de julho

A foto de Endrick já está no site oficial com a camisa do clube merengue

Estadão

Publicado em 7 de julho de 2024 às 08:49

Endrick chega ao Real Madrid Crédito: Divulgação

O Real Madrid definiu quando será o início do ciclo de Endrick no futebol espanhol. O jogador vai ser apresentado à torcida no dia 26 de julho, em cerimônia prevista para o estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola. Antes, no dia 21, data de seu aniversário de 18 anos, o atleta e seus representantes vão se reunir com os dirigentes do clube espanhol para a assinatura do contrato.

A foto de Endrick já está no site oficial com a camisa do clube merengue. O jogador revelado pelo Palmeiras aparece no setor designado aos atacantes ao lado de Mbappé, outro recém-contratado.

A expectativa é de que Endrick ganhe mais oportunidades no ataque com a transferência de Joselu para o Al-Gharafa, do Catar Com três gols marcados pela seleção brasileira, o centroavante já vem impressionando o técnico Carlo Ancelotti de forma positiva.

O Real Madrid já definiu também o local onde Endrick vai morar quando chegar a Madrid. Ele vai ser vizinho de Vinícius Júnior, Rodrygo e Éder Militão e vai residir no bairro de La Moraleja.