Endrick tem edema na coxa, mas ainda deve fazer jogo de despedida pelo Palmeiras

O Palmeiras informou, nesta quinta-feira (16), que o atacante Endrick sofreu um edema na coxa direita. O jogador foi submetido a exames e já iniciou tratamento no Núcleo de Saúde e Performance. O clube não quis definir prazo para o retorno do camisa nove.

Diante da lesão, o camisa nove deve ficar fora do confronto com o Botafogo-SP pela Copa do Brasil. O duelo está marcado para a próxima quinta-feira. Provavelmente seu último compromisso pelo clube será no dia 30 de maio, diante do San Lorenzo, no encerramento da fase de grupos da Libertadores.