MAIS UMA COMPRA?

Entenda por que Elon Musk quer comprar o Liverpool

O pai do homem mais rico do mundo afirmou que seu filho quer se tornar dono dos Reds por apego familiar

O que os Reds achariam se, de repente, acontecesse com o Liverpool o que aconteceu com o Twitter quando a gestão foi mudada e o X se tornou realidade? Para Elon Musk, a ideia não parece tão distante.

O bilionário estaria interessado em comprar o Liverpool, de acordo com declarações dadas pelo próprio pai de Elon, Errol Musk. Segundo ele, o atual homem mais rico do mundo quer desembolsar 4,3 bilhões de libras, ou 35 bilhões de reais, de acordo com a avaliação feita pela Forbes em 2024, para se tornar dono dos Reds. O Twitter custou 242 bilhões de reais, e tem patrimônio de cerca de 2,4 trilhões.