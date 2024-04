E.C. BAHIA

Equipe feminina do Bahia vence Mixto e lidera grupo no Brasileiro

A equipe feminina do Bahia conquistou o segundo triunfo na Série A2 do Campeonato Brasileiro. As Mulheres de Aço bateram o Mixto, por 2x1, no estádio Presidente Dultra, em Cuiabá, no Mato Grosso. Angela e Treyci anotaram os gols tricolores. Michele Carioca, de pênalti, diminuiu.