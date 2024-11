CHAMPIONS LEAGUE

Erro bisonho de zagueiro define primeira derrota do Aston Villa na Liga dos Campeões

O Brugge venceu do Aston Villa por 1 a 0 após desatenção de Tyrone Mings

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 18:20

Brugge vence Aston Villa Na Champions League Crédito: Reprodução I Redes sociais @clubbrugge

No futebol, é necessário estar alerta em todos os momentos. Ainda mais para defensores. Nesta quarta-feira, uma desatenção de Tyrone Mings na área custou a invencibilidade do Aston Villa na Liga dos Campeões. O goleiro Dibu Martínez cobrou tiro de meta ao zagueiro, que não percebeu e pegou a bola com a mão. O árbitro deu o pênalti que definiu a vitória do Brugge por 1 a 0

O Aston Villa abriu a quarta rodada da Liga dos Campeões na liderança, com nove pontos e saldo de gols positivo de seis, superando o Liverpool no critério de desempate - os ingleses ganharam a quarta seguida na terça-feira e o rival inglês precisava de ao menos três gols para recuperar o topo da tabela

A partida no Estádio Jan Breyden, em Bruges, na Bélgica, porém, em momento algum passou a impressão que o Aston Villa conseguiria um novo triunfo. Com o time local bem postado e sempre chegando bem na frente, o gol do pênalti bisonho apenas premiou a equipe que jogou melhor.

O artilheiro Vanaken foi o responsável pela batida e deslocou o argentino Dibu Martínez, eleito o melhor goleiro do mundo, em batida colocada no canto direito do batedor. Nos minutos finais, o Brugge se retrancou e viu Mignolet pouco ser ameaçado.

O jogo ainda ficou marcado em substituição restando 10 minutos, quando o Aston Villa colocou Buendia e Nedeljkovic em campo. Ambos entraram com a camisa destoando dos demais companheiros, sem o logotipo do patrocinador master na parte frontal.

No outro jogo da abertura da rodada nesta quarta-feira, o ucraniano Shakhtar Donetsk buscou a virada sobre o Young Boys, por 2 a 1, jogando em Israel - está impedido de atuar em seu país pela guerra com a Rússia.