NOVIDADE

Escudo da CBF? Conheça os estreantes na Libertadores em 2025

San Antonio Bulo Bulo, da Bolívia, e Central Córdoba, da Argentina, chegam pela primeira vez na história à competição

Marina Branco

Publicado em 18 de março de 2025 às 14:36

San Antonio Bulo Bulo e Central Córdoba Crédito: Divulgação I Libertadores e Divulgação I Central Córdoba

Sorteio feito, grupos definidos, e clima de Libertadores mais vivo do que nunca. Para alguns, de um jeito ainda mais especial, já que dois clubes estão vivendo sua primeira passagem pelo torneio em 2025.>

San Antonio Bulo Bulo, da Bolívia, e Central Córdoba, da Argentina, são os únicos estreantes na Libertadores dentre os 32 classificados para a fase de grupos. O clube boliviano campeão do Torneio Apertura da Bolívia está com Peñarol, Olimpia e Vélez Sarsfield no grupo H, enquanto o argentino encontra Flamengo, LDU e Deportivo Táchira no grupo C.>

A estreia não é o único ponto interessante dos clubes na Libertadores. O San Antonio Bulo Bulo, por exemplo, pode parecer familiar para muitos brasileiros, por ter um escudo muito parecido ao da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Além disso, o time é conhecido no Brasil pelo comando de Thiago Leitão durante o título no Apertura. Hoje, o brasileiro treina o vice-campeão, o Universitario de Vinto.>

O novo técnico do Bulo Bulo é Julio Cesar Baldivieso, ainda sem uma estreia oficial no comando da equipe que jogou apenas dois amistosos em fevereiro neste ano, tendo perdido ambos. O estádio do clube é o Dr. Carlos Villegas, com capacidade para 17 mil torcedores, e não assusta pela altitude como tantos dos estádios bolivianos, já que fica localizado a 241 metros de altitude em Entre Ríos.>

Já o Central Córdoba se destaca por ser um campeão inesperado para a Argentina, quando bateram o Vélez Sarsfield, campeão nacional, na Copa de 2024. Assim, o clube conquistou seu primeiro grande título nacional, já com 105 anos de existência nos quais tinha vencido apenas a Terceira Divisão em 1986 e a Segunda em 1998.>

Ao contrário do que se pensa pelo nome, o time não é de Córdoba, mandando seus jogos no Alfredo Terrera. O nome se dá pela companhia da ferrovia que ligava Santiago del Estero, cidade do clube, com Córdoba.>