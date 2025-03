EXPECTATIVA TRICOLOR

Veja quem o Bahia pode pegar na fase de grupos da Libertadores

Sorteio será realizado na noite desta segunda-feira (17)

Gabriel Rodrigues

Publicado em 17 de março de 2025 às 16:24

Sorteio da fase de grupos da Libertadores definirá os adversários do Bahia Crédito: Divulgação/Conmebol

O Bahia vive a expectativa para conhecer os seus próximos adversários na Copa Libertadores da América. Nesta segunda-feira (17), a Conmebol realizará o sorteio dos grupos da competição. A cerimônia será às 20h, na sede da entidade, em Luque, no Paraguai. >

O tricolor está no pote 4 do sorteio e enfrentará adversários que serão escolhidos dos potes 1, 2 e 3. Os clubes são agrupados a partir do ranking da Conmebol, com as equipes do pote 1 sendo consideradas as mais difíceis. >

Pelo regulamento do sorteio, clubes do mesmo país não podem ficar no mesmo grupo. A exceção são as equipes que vieram da pré-Libertadores. Nesse caso, o tricolor pode ter um adversário brasileiro na fase de grupos. >

No pote 1, por exemplo, a chance de enfrentar um conterrâneo é de 50%, já que a chave conta com Botafogo, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Entre os outros participantes, o Internacional está no pote 2, e o Fortaleza no 3. >

Confira os potes da Libertadores >