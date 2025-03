É HOJE!

Sorteio da fase de grupos da Libertadores: potes, data e onde assistir

Bahia é uma dos times brasileiros na disputa da competição internacional

O tricolor está no pote 4 do torneio e vai enfrentar adversários escolhidos dos outros três. Os potes são formados através do ranking da Conmebol. A fase de grupos será disputada entre 2 de abril e 28 de junho. Os dois melhores colocados de cada chave avançam às oitavas de final.>

De acordo com o regulamento, clubes do mesmo país não podem ficar no mesmo grupo. A exceção são as equipes que se classificaram da pré-Libertadores. Sendo assim, o Bahia pode enfrentar um time brasileiro. >