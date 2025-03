TÁ CHEGANDO A HORA

Saiba quando será e onde assistir o sorteio dos grupos da Libertadores

Bahia é uma dos brasileiros na disputa da competição internacional

Depois de vencer o Boston River e avançar à fase de grupos da Libertadores, o Bahia vive a expectativa pela formação das chaves para conhecer os próximos adversários. O sorteio será realizado nesta segunda-feira (17), às 20h (horário de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. >

O tricolor está no pote 4 do torneio e vai enfrentar adversários escolhidos dos outros três. Os potes são formados através do ranking da Conmebol. >