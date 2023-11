Escudo de portão do Barradão é pintado com estrela dourada

Quem passou em frente ao complexo do Barradão percebeu algo diferente nesta sexta-feira (17). O escudo do Vitória desenhado em um dos portões de acesso ao estádio teve uma estrela dourada acrescentada na arte. A imagem da mudança foi vista nas redes sociais.



Vale lembrar que o Vitória abriu uma votação para decidir se o clube terá oficialmente uma estrela no escudo. O pleito terá apenas a participação dos sócios do clube, e está disponível até às 15 horas deste sábado (18), no site do Sou Mais Vitória.