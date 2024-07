PRIMEIRO FINALISTA

Espanha vence a França de virada e vai à final da Eurocopa

Habituado a quebrar recordes, Yamal já era o mais jovem a disputar uma Eurocopa na história e também a dar uma assistência - é o maior garçom do torneio, com três passes para gol. Nesta terça-feira, a quatro dias de completar 17 anos, o meia-atacante virou também o mais novo a marcar um gol na competição entre seleções mais importante da Europa.

O astro do Barcelona se desmarcou e, da entrada da área, acertou um lindíssimo chute perto do ângulo para empatar a partida aos 20 minutos. Aos 24, ele começou a jogada pelo meio que terminou no segundo gol, marcado por Dani Olmo. O meio-campista camisa 10 da Espanha deu uma finta seca em Tchouaméni e bateu forte, cruzado. A bola desviou em Koundé, que tentou tirar, mas viu ela morrer no fundo das redes.