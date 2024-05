CARRO FICOU DESTRUÍDO

Esposa de atacante brasileiro bate Ferrari de R$ 1 milhão; fotos

Mulher de Dyego Sousa, jogador do Alcorcón, passa bem após sofrer acidente em Madri

Da Redação

Publicado em 2 de maio de 2024 às 16:46

Ferrari ficou destruída após acidente na Espanha Crédito: Reprodução

Atacante do Alcorcón, clube da segunda divisão da Espanha, o brasileiro Dyego Sousa passou por um susto na noite de quarta-feira (1º). De acordo com o jornal El Mundo, a esposa do jogador se envolveu em um acidente em Madrid. Heidy Vieira dirigia uma Ferrari quando bateu em uma rotária. Ela não sofreu ferimentos.

Um amigo do casal estava no banco de carona e tentou assumir a culpa pelo acidente, afirmando que era ele que estava ao volante. Mas as câmeras na localidade mostraram que era a mulher quem conduzia o veículo. Ela testou positivo em um exame de alcoolemia e será investigada por crime contra a segurança no trânsito.

Ferrari de Dyego Sousa ficou destruída Crédito: Reprodução

Dyego Sousa chegou ao local logo em seguida. De acordo com o jornal, ele afirmou que estava realizando o mesmo trajeto que a esposa, mas em outro carro. Ainda segundo o El Mundo, Heidy Vieira será julgada ainda neste mês.

A Ferrari, do modelo Portofino, é avaliada entre 215 mil euros e 250 mil euros (entre R$ 1,1 milhão e R$ 1,3 milhão) e está no nome do atacante. O automóvel sofreu diversos danos na parte dianteira. O para-choques, por exemplo, ficou completamente solto, com os suportes amassados e vários fragmentos no chão. Já o capô ficou com vários amassados. Após o acidente, o veículo foi levado para um depósito.

Ferrari de Dyego Sousa ficou destruída Crédito: Reprodução