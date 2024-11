PEDIDO DO STJD

Estádio do Atlético-MG, Arena MRV é interditada após confusões na final da Copa do Brasil

Clube mineiro terá que jogar em outro local, com portões fechados

Gabriel Rodrigues

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 14:38

Arena MRV está interditada após confusões na final da Copa do Brasil Crédito: Atlético Mineiro/Divulgação

Palco de confusões durante o título do Flamengo na Copa do Brasil, no último domingo (10), a Arena MRV, estádio do Atlético-MG, foi interditada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

A decisão, em caráter provisório, foi divulgada nesta terça-feira (12). Com isso, o Atlético-MG terá que atuar em outro estádio, e com portões fechados, na reta final do Brasileirão. O clube tem dois dias para se manifestar ao STJD.

Ainda segundo o órgão, a decisão tem efeito imediato e o estádio continuará interditado até que o clube mineiro comprove a "adoção de medidas logísticas, estruturais, administrativas e disciplinares necessárias e suficientes para garantir a segurança adequada".

"DEFIRO a liminar para determinar a interdição imediata da ARENA MRV, com a transferência dos jogos do Clube Atlético Mineiro SAF, na condição de mandante, para praça desportiva diversa, com portões fechados. A medida estará em vigor até que ocorra a comprovação, pelo clube, da adoção de medidas logísticas, estruturais, administrativas e disciplinares necessárias e suficientes para garantir a segurança adequada na Arena MRV, ocasião em que a medida será objeto de nova deliberação pelo Pleno deste Tribunal", diz a decisão.

Após a partida entre Flamengo e Atlético-MG, que terminou com a vitória do clube carioca por 1x0, e consequente conquista da Copa do Brasil, muitas confusões foram registradas na MRV Arena, com brigas e invasões de campo por torcedores.

No episódio mais grave, um fotógrafo foi atingido por uma bomba que foi arremessada no campo. Nuremberg José Maria, de 67 anos, que precisou ser internado. Ele fraturou três dedos, além de ter rompido tendões e sofrido um corte no pé.