Estado do gramado da Fonte Nova chama atenção após show de Caetano e Bethânia: 'Acabado'

Arena fez força-tarefa para deixar o estádio em condição de receber Bahia x Colo Colo

A partida entre Bahia e Colo Colo, neste domingo (9), pelo Campeonato Baiano, chamou atenção pelo aspecto do gramado da Arena Fonte Nova. O campo apresentou falhas e muitas marcas durante o duelo. >

O motivo para a anormalidade foi o show de Caetano Veloso e Maria Bethânia, realizado na Fonte Nova na noite de sábado (8). A administração do estádio fez uma força-tarefa para desmontar as estruturas e deixar o local pronto para receber o confronto pelo Baianão. >

As imagens do gramado, no entanto, repercutiram nas redes sociais. "O que aconteceu nesse gramado da fonte nova?", questionou um usuário na rede social X, antigo Twitter. >