CAMPEONATO BAIANO

Bahia x Colo Colo: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Esquadrão encara o time de Ilhéus, na Fonte Nova

Equipes tradicionais do futebol baiano, Bahia e Colo Colo medirão forças neste domingo. Os times se enfrentam, na Fonte Nova, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. O tricolor conta com o apoio da torcida para vencer mais uma e ficar mais perto da classificação para o mata-mata. Já o Tigre, luta contra a zona de rebaixamento e tenta surpreender o Esquadrão em Salvador. Confira informações sobre a partida. >