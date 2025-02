MAIS UM REFORÇO

No último dia de inscrições no estadual, Bahia anuncia contratação de atacante do Manchester City

Jogador estava no futebol holandês e chega por empréstimo do Manchester City

Gabriel Rodrigues

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 14:48

Kayky volta ao Bahia após passagem pelo futebol holandês Crédito: Reprodução

Agora é oficial, o atacante Kayky está de volta ao Bahia. Na tarde desta sexta-feira (7),o Esquadrão oficializou a contratação do jogador de 21 anos, que chega por empréstimo do Manchester City. Ele assinou contrato válido até junho de 2025. >

Kayky desembarca no tricolor para ocupar a lacuna deixada pelo atacante Biel, vendido ao Sporting, de Portugal, por cerca de R$ 48 milhões. Será a segunda passagem do atleta pelo Esquadrão. >

✍🏽 Volta aqui, 2K!



Atacante Kayky é emprestado pelo Manchester City para o Esquadrão. Leia mais ➡️ https://t.co/15TP3nlHrP #BahiaDasArtes #BBMP pic.twitter.com/voraaSFsV4 — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) February 7, 2025

Em 2023, Kayky fez parte do elenco do Bahia que conquistou o Campeonato Baiano. O jovem jogador viveu momentos entre titularidades e a reserva, mas contribuiu de forma efetiva para a equipe. Na ocasião, ele disputou 28 jogos, marcou quatro gols e deu cinco assistências. >

Kayky teve a passagem pelo Esquadrão interrompida por uma lesão no joelho durante o Campeonato Brasileiro. Ele acabou devolvido ao Manchester City e voltou para a Inglaterra, onde passou por cirurgia e realizou a recuperação. Sem espaço na equipe de Guardiola, o atacante estava emprestado ao Sparta Rotterdam, da Holanda, onde disputou sete jogos na atual temporada. >