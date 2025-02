NOVO ALVO

Botafogo negocia a contratação de meia do Grupo City que já foi desejado pelo Bahia

Clube carioca busca substituto para Thiago Almada, que deixou a equipe

Gabriel Rodrigues

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 17:56

Santiago Rodríguez, do New York City, é o novo alvo do Botafogo Crédito: Divulgação/NYCFC

Em busca de reforços, o Botafogo definiu um novo alvo. O alvinegro negocia a contratação do meia Santiago Rodríguez, de 25 anos, que atua no New York City, clube do Grupo City nos Estados Unidos. >

A informação foi divulgada pela página "Futebol Al 100%". Santi Rodríguez, como é conhecido, é uma alternativa do Botafogo após não ter conseguido fechar com o brasileiro Bitello, do Dínamo de Moscou. >

A negociação está em estágio inicial e é considerada difícil. Santiago Rodríguez foi revelado pelo Nacional-URU e passou pelo Montevideo City Torque antes de chegar ao futebol dos Estados Unidos.>

O jogador está no NYCFC desde 2021 e foi campeão da MLS (Major League Soccer) pelo clube. Santi Rodríguez, inclusive, já esteve na pauta do Bahia, que também é gerido pelo Grupo City, mas o tricolor não chegou a um acordo para a contratação do atleta. >