NOVO PARCEIRO

Empresa que patrocina o Bahia turbina "projeto Neymar" com aporte de R$ 40 milhões

Viva Sorte fechou acordo com o Santos e o atacante

O retorno do atacante Neymar ao Santos já está rendendo frutos para clube e jogador fora dos campos. Após a estreia do atacante, nesta quarta-feira (5), a empresa Viva Sorte, a mesma que patrocina o Bahia, fez um aporte de R$ 40 milhões no projeto para ter o jogador em solo brasileiro. >

A informação foi divulgada pelo site ge. O modelo de negócio se divide entre clube e jogador. Do valor total, R$ 20 milhões vão para as empresas de Neymar. A outra metade fica com o Santos. >

Na quarta-feira, o clube paulista anunciou o retorno da Viva Sorte como patrocinadora na parte de trás do uniforme. No ano passado, a empresa chegou a ter acordo com o Santos pelos naming rights da Vila Belmiro, que passaria a se chamar Vila Viva Sorte. No entanto, as partes recuaram após a reforma do estádio não sair do papel. >