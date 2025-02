MISTÉRIO REVELADO

Veja quem será o novo camisa 11 do Bahia após a saída de Biel

Atacante foi vendido ao Sporting, de Portugal

A camisa 11 do Bahia tem um novo dono. O número ficou vago após o atacante Biel ter sido vendido pelo tricolor ao Sporting, de Portugal, mas foi assumido por um outro atleta. >

Nesta quinta-feira (6), o tricolor anunciou que Rodrigo Nestor herdará a numeração. O meia, contrato do São Paulo na atual temporada, vinha jogando com o número 23. >

Rodrigo Nestor está no Bahia emprestado pelo São Paulo. O Esquadrão pagou R$ 9,4 milhões ao clube paulista. O acordo prevê também a compra em definitivo do atleta caso metas estipuladas em contrato sejam batidas. >

Já Biel foi vendido pelo Esquadrão por cerca de R$ 48 milhões ao Sporting. Durante a passagem no tricolor, o meia vestiu as camisas 11 e 10. Ele cedeu o número para Everton Ribeiro no ano passado. >