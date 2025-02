NOVO REFORÇO

Após a saída de Biel, Bahia acerta o retorno do atacante Kayky

Jogador de 21 anos volta ao tricolor emprestado pelo Manchester City

O Bahia agiu rápido no mercado para repor a saída de Biel, vendido ao Sporting por R$ 48 milhões. O tricolor acertou o retorno do atacante Kayky, de 21 anos, que pertence ao Manchester City. >

Kayky estava no Sparta Rotterdam, da Holanda, onde atuou em apenas sete partidas e não marcou gols. Ele chega ao Bahia emprestado pelo Manchester City. >

O jogador voltará ao tricolor, clube que defendeu em 2023. Na ocasião, ele disputou 28 jogos, marcou quatro gols e deu cinco assistências. Kayky teve a passagem pelo Esquadrão interrompida por uma lesão no joelho durante o Campeonato Brasileiro. >

Kayky foi revelado no Fluminense e chamou nas categorias de base. Eleito o melhor sub-17 do mundo, ele foi comprado pelo Grupo City por R$ 66,5 milhões. O atacante fez dois jogos pelo time principal do Manchester e passou ainda pelo Paços de Ferreira, de Portugal. >