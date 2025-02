ATIVO NO MERCADO

Bahia é o terceiro clube que mais gastou em contratações no Brasil; veja o ranking

Bahia investiu na chegada de seis jogadores ao clube

Na temporada em que disputará cinco competições - incluindo a Copa Libertadores da América -, o Bahia investiu pesado na montagem do seu elenco. O clube azul, vermelho e branco foi o terceiro clube que mais gastou em contratações no futebol brasileiro. >

A conta dos reforços do Bahia inclui o meia-atacante David Martins, que foi comprado do América-MG por cerca de R$ 12 milhões. Ele chegou para o time sub-20 e, apesar de ter sido regularizado, não foi utilizado na equipe alternativa que disputou os três primeiros jogos do Baianão. >