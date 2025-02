COPA DO NORDESTE

Bahia faz jogo fraco e apenas empata com a Juazeirense no estádio Adauto Moraes

Tricolor desperdiçou boas chances e não conseguiu balançar as redes contra o Cancão

Gabriel Rodrigues

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 21:01

Bahia x Juazeirense Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

No confronto baiano na Copa do Nordeste, Bahia e Juazeirense não passaram de um empate sem gols no estádio Adauto Moraes, na noite desta quarta-feira (5), pela segunda rodada do torneio. >

Diante do gramado ruim do Adautão, o Bahia correu poucos riscos, mas fez um jogo de baixa intensidade e desperdiçou as boas chances que teve. O centroavante Everaldo parou duas vezes no goleiro Igor Leonardo. >

O empate deixou o Bahia com quatro pontos no Nordestão. O tricolor lidera o grupo B, mas pode perder a ponta da tabela para o CSA, que enfrenta o Ceará no complemento da rodada. A Juá somou o seu primeiro ponto e ocupa o sexto lugar. >

Os dois times agora vão voltar as suas atenções para o Baianão. No domingo, o Bahia recebe o Colo Colo, na Fonte Nova. Já o Cancão enfrenta o Atlético de Alagoinhas, em casa. >

O JOGO >

Rogério Ceni voltou a rodar o elenco, mas escalou jogadores considerados titulares neste início de ano. Gilberto, Ramos Mingo, Jean Lucas e Cauly foram para o jogo. O volante Erick também voltou a ser escalado, enquanto Everaldo iniciou como a referência do ataque. >

O duelo começou pegado, com muitas disputas no meio-campo. Diante de um gramado alto e pesado, o Bahia teve dificuldade para construir as jogadas pelo chão. Com mais posse de bola, o tricolor controlava o jogo. Aos dez minutos, Cauly cobrou falta na área e David Duarte ajeitou para o meio, mas a defesa conseguiu cortar. >

O atacante Tiago também levou perigo. Na jogada individual, ele foi na linha de fundo e cruzou forte, mas o goleiro Igor fez a defesa e ninguém do Bahia aproveitou o rebote. >

A bola pelo alto, aliás, era uma das armas do Bahia. Em novo cruzamento na área, Ramos Mingo pegou forte de cabeça e, mais uma vez, o goleiro Igor salvou o Cancão. >

O jogo ficou morno em boa parte do primeiro tempo, mas na reta final o Bahia voltou a aparecer com perigo. Aos 40 minutos, Gilberto cruzou, Tiago ajeitou e Everaldo emendou uma bomba de primeira. O goleiro da Juazeirense salvou e garantiu o empate parcial. >

Apesar do desempenho ruim na primeira etapa, o Bahia voltou do intervalo com a mesma escalação. O panorama do duelo também não mudou nos primeiros minutos. O Esquadrão tinha o domínio do jogo, mas com pouca intensidade no ataque. >

Para piorar, quando conseguia criar, o tricolor mostrava que o pé não estava calibrado. Everaldo recebeu lançamento, ganhou da marcação e saiu de cara com o gol. O camisa 9 chutou fraquinho e perdeu uma chance incrível.>

Ceni então decidiu mudar o time. O estreante Willian José entrou na vaga de Cauly, que não fez uma boa partida, enquanto Ruan Pablo foi para o jogo no lugar de Tiago. As alterações não surtiram tanto efeito. Apesar de duas referências na área, o tricolor quase não chegava. >

Enquanto isso, a Juazeirense tentou apertar. Em rápido contra-ataque, o atacante Tata Baiano experimentou de fora da área, mas a bola explodiu na defesa. O rebote ficou com o próprio Tata, mas o bloqueio tricolor cortou mais uma. >

O tempo foi passando e a partida seguiu em ritmo fraco. Pouco eficientes no ataque, Juazeirense e Bahia não conseguiram balançar as redes e o confronto terminou mesmo empatado. >

FICHA TÉCNICA>

Juazeirense 0x0 Bahia - Copa do Nordeste (2ª rodada) >

Juazeirense: Igor Leonardo, Alexa Santos, Zé Romário, Wesley (Bino) e Daniel; Elivélton, Jr. Santos e Gutierrez (Jhunior); Alexsandro (Bruno), Nico Rangel (Tata Baiano) e Guilherme (Clebson). Técnico: Carlos Rabello. >

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto (Roger Ruan), David Duarte, Ramos Mingo e Rezende; Acevedo, Erick (Juninho), Jean Lucas e Cauly (Willian José); Tiago (Ruan Pablo) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni. >

Local: Adauto Moraes>

Cartão amarelo: Wesley, Zé Romário, Daniel e Bino (Juazeirense)>

Público: 2.215 pagantes>

Renda: R$ 91.320,00>