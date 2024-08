SÉRIE A

Esteves reconhece evolução do Vitória e pede apoio da torcida contra o Vasco

Lateral esquerdo do Leão também diz não haver mais margem para erros na competição

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de agosto de 2024 às 17:23

Lucas Esteves pede que torcida apoie o Vitória em partida contra o Vasco Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Um dia após o retorno do Vitória aos treinos para enfrentar o Vasco no fim de semana, o lateral Lucas Esteves concedeu entrevista coletiva e falou sobre a preparação da equipe, além de ressaltar que percebe uma melhora do Leão na competição. O jogador de 24 anos também pediu para que o torcedor rubro-negro compareça ao Barradão para apoiar a equipe no Campeonato Brasileiro.

Antes de responder às perguntas, Esteves lamentou o falecimento do zagueiro Juan Izquierdo na noite da última terça-feira (27). O atleta de 27 anos do Nacional-URU teve um mal súbito no 2º tempo da partida diante do São Paulo, na última quinta-feira (22), no estádio Morumbi. Apesar de ter sido socorrido e receber cuidados médicos durante os últimos dias, ele não respondeu aos tratamentos e teve a morte confirmada pelo Hospital Albert Einstein, onde estava internado.

"Não tem como não sentirmos essa perda, é um companheiro de profissão. Em nome de todos do Esporte Clube Vitória, desejamos nossos sentimentos à família e que Deus possa confortar o coração de cada um de vocês", disse.

Já de olho no confronto contra o clube carioca, o defensor do Vitória admitiu que não há mais margem para errar na Série A. Portanto, a partida do próximo domingo (1º) precisa ter um resultado melhor. Nas palavras do atleta, foram os erros cometidos que colocaram o Leão na zona de rebaixamento. "Jogamos jogo a jogo e sabemos que Série A é um dos mais disputados do mundo. Estamos na zona, mas sabemos onde erramos para estar ali e sabemos o que temos que melhorar para sair dessa situação. Vamos procurar fazer um bom jogo, se preparar bem na semana e se sair dessa situação", deu o recado.

"Nenhum time da Série A tem margem para erros, porque se pegarmos a tabela está muito disputada. Se ganhamos, saímos. Se perdemos, ficamos na zona. Então, nenhum time tem margem para erros. Sabemos do nosso compromisso, é passo a passo", complementou.

Com a camisa do Vitória, Lucas Esteves entrou em campo 38 vezes na atual temporada. Entre quatro competições distintas, o lateral esquerdo marcou dois gols e anotou uma assistência pelo Leão. O desempenho do jogador dentro de campo rendeu a vaga de titular para o defensor, que mostrou regularidade na principal competição disputada pelo clube rubro-negro na temporada. De acordo com Esteves, o bom desempenho vem como um reflexo de bons jogos realizados pelo time.

"Eu procuro trabalhar dia após dia e venho me sentindo muito feliz com a ajuda de todos os meus companheiros e da comissão técnica, mas não é o momento de falar só de mim. A equipe está vindo bem. Claro que perdemos alguns jogos, mas estamos numa performance boa. Se pegarmos dos últimos jogos e comparar com o primeiro turno, tivemos uma evolução muito grande. Então, é pensar no coletivo. Se está acontecendo isso comigo individualmente, é com a ajuda do coletivo", ressaltou.

A expectativa de Esteves e do torcedor do clube é de que o Leão faça valer o mando de campo contra os rivais cariocas. Das seis vitórias conquistadas pelo clube na temporada, quatro delas aconteceram no Barradão. Por isso, o atleta fez um pedido para quem a torcida rubro-negra compareça em peso no Barradão. "O apoio da nossa torcida é muito importante aqui dentro de casa, porque ele já mostraram que, quando estão nos apoiando, conseguimos bons resultados. Vem aqui esse pedido para que a torcida continue nos apoiando. Domingo é mais uma batalha e vamos procurar um bom resultado e voltar a vencer aqui", afirmou.

Veja outros trechos da coletiva de Lucas Esteves:

Confortável com a dobradinha na esquerda

"Me sinto muito confortável [de jogar no ataque]. Acho que não só eu, como o PK ou qualquer outro jogador. Estamos aqui para ajudar o Vitória. Então, seja jogando de lateral ou fazendo essa dobradinha, temos que nos sentir confortáveis e procurar um bom resultado".

Psicológico dos jogadores para o confronto

"Acho que tá todo mundo com o psicológico bem. Temos que pensar jogo a jogo hoje, não podemos pensar em zona de rebaixamento e de cair para a segunda divisão. Pensar jogo a jogo e trabalhar durante a semana e procura fazer um bom jogo no fim de semana. Concentrados para ajustar os erros cometidos nos últimos jogos e procurar sair vitorioso".

