VÕLEI DE PRAIA

Evandro e Arthur celebram vaga para Paris-2024 no vôlei de praia com ouro em Brasília

A dupla brasileira bateu os holandeses Van de Velde e Immers

Estadão

Publicado em 6 de maio de 2024 às 11:12

Evandro e Arthur Lanci com medalha de ouro e vaga em Paris-2024 Crédito: FIVB/Divulgação

O quarteto brasileiro para os Jogos de Paris-2024 no vôlei de praia está completo. An Patrícia e Duda, Bárbara e Carol e André e George já estavam garantidos e neste fim de semana foi a vez de Evandro e Arthur Lanci confirmarem a classificação olímpica. A vaga veio em grande estilo, com a medalha de ouro no Elite 16, em Brasília.

A dupla brasileira conquistou o ouro na etapa brasileira do Circuito Mundial ao baterem os holandeses Van de Velde e Immers por 2 a 1 na decisão deste domingo. E com grande virada. Depois de levarem 21 a 17 no primeiro set, os brasileiros cresceram na partida, marcando 23 a 21 e 15 a 9.

"É difícil falar nesse momento. Foi uma corrida olímpica diferente, mais curta que as outras. Alguns times da corrida olímpica estavam juntos há quatro, cinco anos. E nós há um ano e quatro meses", apontou Evandro.

"Sabíamos que seria bem complicado, pelo pouco tempo do time, mas nunca deixamos de acreditar. Nos mudamos para Vitória, saímos da nossa zona de conforto, montamos uma comissão técnica nova, um trabalho novo", listou. "Fomos degrau por degrau, sem desmerecer ninguém. Fomos trabalhando e nada mais recompensador do que conquistar um objetivo tão importante quanto uma vaga olímpica."

A felicidade também era explícita nas palavras de Arthur. "É um sentimento inexplicável. Todos os atletas buscam uma vaga olímpica e às vezes isso parece um sonho distante", reconheceu. "O trabalho e o dia a dia foram deixando a gente cada vez mais perto. E conseguimos consagrar aqui em Brasília. Nada melhor do que conseguir a vaga olímpica chegando a uma final de etapa Elite. Isso concretiza nossa evolução e mostra que podemos chegar em Paris e brigar por uma medalha", enfatizou.

Além do ouro de Evandro e Arthur, o Brasil ainda somou outras duas medalhas em Brasília. George e André ficaram com o bronze no masculino e Ana Patrícia e Duda também foram ao lugar mais alto do pódio no feminino.

Confira abaixo a lista de vagas garantidas pelo Brasil em Paris-2024:

ÁGUAS ABERTAS (2)

Feminino

10km

Ana Marcela Cunha

Viviane Jungblut

ATLETISMO (17)

Feminino

Marcha atlética 20km (2)

Lançamento do disco

Masculino

Arremesso do peso

Marcha atlética 20km

Maratona

100m (2)

110m com barreiras

400m rasos (3)

400m com barreiras (2)

Salto triplo

Mista (2)

Marcha atlética - revezamento

BADMINTON (2)

Feminino

Juliana Viana

Masculino

Ygor Coelho

BOXE (10)

Feminino

Bárbara Santos (até 66kg)

Beatriz Ferreira (até 60kg)

Caroline Almeida (até 50kg)

Jucielen Romeu (até 57kg)

Tatiana Chagas (até 54kg)

Masculino

Abner Teixeira (+92kg)

Keno Marley (até 92kg)

Luiz Oliveira (até 57kg)

Michael Trindade (até 51kg)

Wanderley Pereira (até 80kg)

CANOAGEM SLALOM (5)

Feminino

K1

C1

Cross

Masculino

K1

Cross

CANOAGEM VELOCIDADE (6)

Masculino

C1 1000m

C2 500m

K1 1000m

Feminino

C1 200m

K1 500m

CICLISMO ESTRADA (2)

Feminino

Masculino

CICLISMO BMX RACING (1)

Feminino

Individual

ESGRIMA (3)

Feminino

Mariana Pistoia (florete)

Nathalie Moellhausen (espada)

Masculino

Guilherme Toldo (florete)

FUTEBOL (18)

Feminino

Equipe

GINÁSTICA ARTÍSTICA (7)

Feminino

Equipe

Masculino

Diogo Soares

+1 atleta individual geral

GINÁSTICA RÍTMICA (6)

Individual

Equipe

GINÁSTICA TRAMPOLIM (2)

Feminino

Individual

Masculino

Rayan Dutra

HANDEBOL (14)

Feminino

Equipe

HIPISMO ADESTRAMENTO (1)

HIPISMO CCE (3)

Equipe

HIPISMO SALTOS (3)

Equipe

JUDÔ (10)

Feminino

Larissa Pimenta (até 52kg)

Rafaela Silva (até 57kg)

Mayra Aguiar (até 78kg)

Beatriz Souza (+78kg)

Masculino

William Lima (até 66kg)

Daniel Cargnin (até 73kg)

Guilherme Schimidt (até 81 kg)

Rafael Macedo (até 90kg)

Leonardo Gonçalves (até 100kg)

Rafael Silva (+100kg)

LEVANTAMENTO DE PESOS (1)

Feminino

Laura Amaro (até 81kg)

NATAÇÃO (16)*

Feminino

200m livre

400m livre (2)

1500m livre

Revezamento 4x100m livre

Revezamento 4x200m livre

Masculino

100m livre

100m borboleta

200m livre

400m livre

Revezamento 4x100m livre

Revezamento 4x200m livre

Misto

Revezamento 4x100m medley

PENTATLO MODERNO (1)

Feminino

Isabella Abreu

REMO (2)

Feminino

Beatriz Tavares (single skiff)

Masculino

Lucas Verthein (single skiff)

RÚGBI (12)

Feminino

Equipe

SALTOS ORNAMENTAIS (2)

Feminino

Plataforma 10m

Masculino

Plataforma 10m

SURFE (6)

Feminino

Tatiana Weston-Webb

Tainá Hinckel

Luana Silva

Masculino

Filipe Toledo

João Chianca

Gabriel Medina

TAEKWONDO (4)

Feminino

Caroline Gomes (até 67kg)

Maria Clara Pacheco (até 57kg)

Masculino

Edival Pontes, o Netinho (até 68kg)

Guilherme Marques (até 80kg)

TÊNIS (1)

Feminino

Laura Pigossi

TÊNIS DE MESA (6)

Feminino

Bruna Takahashi

Equipe

Masculino

Vitor Ishiy

Equipe

TIRO COM ARCO (2)

Masculino

Recurvo individual

Feminino

Recurvo individual

TIRO ESPORTIVO (3)

Feminino

Carabina 3 posições

Skeet

Masculino

Pistola de ar 10m

TRIATLO (1)

Masculino

VELA (12)

Feminino

Martine Grael e Kahena Kunze - 49erFX

Gabriela Kidd - Ilca6

Masculino

Bruno Fontes - Ilca7

Bruno Lobo - Formula Kite

Matheus Isaac - IQFoil

Misto

Marina Ardnt e João Bulhões - Nacra

Isabel Swan e Henrique Haddad - 470

Marco Grael e Gabriel Simões - 49er

VÔLEI (24)

Feminino

Equipe

Masculino

Equipe

VÔLEI DE PRAIA (8)

Feminino

Ana Patrícia e Duda

Bárbara Seixas e Carol Solberg

Masculino

André Stein e George

Evandro e Arthur